Cristiano Ronaldo se lo fa scappare: svelata la data del ritiro | Preparata la festa d’addio

La carriera di uno dei più grandi di sempre sta per finire.

Da quando Cristiano Ronaldo ha firmato per l’Al-Nassr nel dicembre 2022, la sua avventura in Arabia Saudita ha rappresentato una svolta epocale per il calcio mondiale. Il suo arrivo ha segnato l’inizio di una nuova era per la Saudi Pro League, attirando l’attenzione globale e contribuendo a far crescere il profilo internazionale del campionato. Fin da subito, CR7 ha dimostrato il suo valore in campo, segnando gol decisivi e assumendo il ruolo di leader tecnico e carismatico.

Nel corso delle stagioni successive, Ronaldo ha mantenuto un rendimento altissimo, con numerose doppiette e triplette che hanno trascinato l’Al-Nassr ai vertici del campionato. Sebbene non sia sempre riuscito a conquistare il titolo di campione nazionale, ha contribuito a portare il club a importanti successi nelle coppe locali e a buone prestazioni nelle competizioni continentali asiatiche.

Oltre al contributo sportivo, l’impatto mediatico di Ronaldo in Arabia Saudita è stato enorme. La sua presenza ha aperto le porte a numerosi altri campioni europei, desiderosi di unirsi a un progetto ambizioso e ricco. In breve tempo, la Saudi Pro League è diventata un polo d’attrazione per il calcio internazionale, anche grazie agli investimenti dello Stato e alla visibilità garantita dalla figura di CR7.

Nonostante l’età, Ronaldo ha mostrato una condizione fisica impressionante e una fame di vittoria intatta. Il suo impegno costante e la sua professionalità hanno fatto scuola anche tra i giovani calciatori sauditi, rendendolo non solo una star globale, ma anche un mentore per le nuove generazioni.

CR7 oltre il tempo

Cristiano Ronaldo, fresco dei suoi 40 anni, continua a sfidare i limiti dell’età anagrafica. In un recente podcast realizzato da ‘Whoop’, azienda specializzata in fitness e monitoraggio delle performance, è emerso che il portoghese ha un’età biologica di 28,9 anni. Un dato sorprendente, ricavato analizzando parametri come frequenza cardiaca, variabilità, recupero fisico e qualità del sonno. Di fronte a questo risultato, CR7 ha scherzato dicendo di sentirsi pronto a giocare ancora per dieci anni.

Nato nel 1985 a Funchal e con oltre vent’anni di carriera alle spalle, Ronaldo continua a brillare nella Saudi Pro League con l’Al-Nassr. Lontano dalla pensione, mantiene uno stile di vita rigoroso che gli permette di competere ad altissimi livelli, e dimostra quanto la longevità sportiva possa essere influenzata da disciplina, cura del corpo e tecnologia.

Obiettivi futuri

Nonostante l’età, Cristiano non intende rallentare. Tra i suoi obiettivi c’è la partecipazione ai Mondiali del 2026, evento che potrebbe consacrarlo come il primo calciatore a disputarne sei. Ma il sogno più romantico resta un altro: condividere il campo con suo figlio, Cristiano Junior, che ha già esordito con l’Under 15 del Portogallo.

Con una forma fisica invidiabile e una determinazione incrollabile, CR7 continua a scrivere nuove pagine nella storia del calcio, dimostrando che l’età, a volte, è davvero solo un numero.