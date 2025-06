Cristiano Ronaldo firma subito: in campo al mondiale per club I Accordo nella notte dopo l’addio all’Al Nassr

Nessuno può fermare l’ambizione di uno dei calciatori più forti della storia.

Cristiano Ronaldo incarna la fame di vittoria come pochi altri nella storia dello sport. La sua carriera è stata una continua rincorsa verso l’eccellenza, animata da un desiderio inarrestabile di superare ogni limite, sia fisico che statistico. Ogni record, ogni trofeo, ogni riconoscimento rappresenta per lui non un traguardo, ma un nuovo punto di partenza.

La determinazione con cui affronta ogni allenamento, ogni partita, riflette una mentalità da vero fuoriclasse. Non si accontenta di essere tra i migliori: vuole essere il migliore, sempre. È questa spinta interiore a motivarlo anche quando la carriera sembrava avergli già dato tutto, portandolo a battere record di presenze, gol e titoli in diversi campionati e competizioni internazionali.

La voglia di vincere di Ronaldo non si limita ai titoli collettivi, ma si estende alle sfide personali con se stesso e con gli altri grandi del calcio. Ogni pallone d’oro vinto, ogni cifra tonda raggiunta in classifica marcatori è frutto di un’ambizione feroce, alimentata dal bisogno di lasciare un segno indelebile nella storia del calcio.

Anche oggi, Ronaldo non mostra alcuna intenzione di fermarsi. La sua carriera è un tributo alla dedizione assoluta, alla disciplina e al desiderio di essere leggenda. Per lui, ogni stadio è una nuova arena e ogni fischio d’inizio è l’occasione per aggiungere un nuovo capitolo alla sua straordinaria epopea sportiva.

Addio all’Arabia: un capitolo che si chiude

Cristiano Ronaldo ha annunciato con gratitudine la fine della sua esperienza in Arabia Saudita, ponendo fine al capitolo con l’Al Nassr. Nonostante l’impressionante bottino personale di 99 gol in 111 partite, le soddisfazioni sul piano collettivo sono state scarse, con un solo trofeo conquistato (la Coppa dei Campioni araba 2023).

L’ultima delusione, la mancata qualificazione alla AFC Champions League, ha messo il sigillo sulla sua avventura nella Saudi Pro League.

Nuove sfide all’orizzonte

Il portoghese, però, non sembra affatto intenzionato a dire addio al calcio giocato. Anzi, il suo obiettivo è ora rivolto al futuro, con uno sguardo preciso al Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti. Lo stesso presidente FIFA, Gianni Infantino, ha confermato che ci sono club interessati ad averlo in rosa per quell’occasione.

Le ipotesi sono diverse: Botafogo in Brasile, Wydad Casablanca in Marocco, Porto o Benfica in Portogallo, Al Hilal o Al Ain negli Emirati, fino ad arrivare all’Inter Miami o al Monterrey. Ovunque vada, CR7 è pronto a scrivere una nuova pagina della sua leggenda.