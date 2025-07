Così è dramma Inter: il difensore vola AL MILAN | Tradimento a Chivu e ai compagni

Entrerà nel vivo tra pochi giorni il mercato dell’Inter che ha già messo a segno ben tre colpi pesanti e fondamentali.

L’Inter sta mostrando grande dinamismo sul mercato estivo, mettendo a segno già tre colpi importanti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Questa strategia mira a fornire al neo-allenatore gli strumenti necessari per competere su tutti i fronti e riscattare la delusione della finale di Champions.

Il primo innesto è Luka Sučić, centrocampista croato classe 2002 proveniente dall’Hajduk Spalato. Sučić è un mediano moderno, dotato di ottima visione di gioco, capacità di impostazione e inserimento senza palla. È un giocatore versatile, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo.

Un altro rinforzo è Luís Henrique, attaccante esterno brasiliano classe 2001. Luís Henrique è noto per la sua velocità, la capacità di dribbling e la propensione a creare superiorità numerica sulla fascia. Può giocare su entrambi i lati dell’attacco, garantendo imprevedibilità e spinta offensiva.

Il terzo è Ange-Yoan Bonny del Parma, che sarà tesserato per una cifra tra i 22 e i 25 milioni di euro. Il giovane attaccante ha avuto una stagione significativa con la maglia crociata. In Serie A ha collezionato 6 gol in 37 presenze in campionato.

Questo lo rende un profilo molto interessante per l’Inter, che cerca rinforzi in attacco. La sua capacità di fare sponda, unita alla sua giovane età (classe 2003) e al potenziale di crescita, giustificano l’investimento importante che il Milan sembra voler fare per assicurarselo.

Anche Milan super attivo

Il Milan sta vivendo una fase di profondo rinnovamento e si sta dimostrando tra le società più attive sul mercato, forte del nuovo corso dirigenziale che vede Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri al timone della panchina. Questa nuova era mira a riportare i rossoneri ai vertici del calcio.

Le intenzioni sono quelle di portare almeno un paio di rinforzi per reparto, per dare ad Allegri una rosa profonda e versatile. I nomi che circolano sono molti e l’obiettivo è costruire una squadra solida e competitiva. Questo attivismo fa presagire un’estate caldissima e non è escluso che il Milan possa ingaggiare un vero e proprio duello di mercato con l’Inter—.

Duello Inter-Milan ma non solo

Il giovane difensore Giovanni Leoni sta accendendo un vero e proprio “derby di mercato” milanese. Classe 206 0e centrale del Parma con 17 presenze in Serie A, è finito nel mirino sia dell’Inter che del Milan, con la Juventus sullo sfondo. I nerazzurri hanno già preparato un’offerta da circa 30 milioni, forte dei buoni rapporti con i ducali e pronti a inserire contropartite tecniche per abbassare l’esborso cash.

Anche il Milan è in agguato: l’operazione potrebbe essere finanziata dalla cessione di Thiaw, valutata intorno a 25 milioni. Il Parma, dal canto suo, non intende privarsene facilmente, puntando su un prezzo di partenza tra i 25 e i 30 milioni, in virtù del suo talento e del potenziale futuro. Il suo destino sarà tra le priorità dell’estate.