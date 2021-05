Stando a quanto si legge su “CosenzaPost.it” tra gli imprenditori interessati a rilevare il Cosenza ce ne sarebbe uno particolarmente interessato rispetto agli altri.

“Il Gruppo conferma la trattativa con il presidente Guarascio che però ha reso noto il suo disinteresse. Avevamo un progetto assai ambizioso per la città, acquisita anche la disponibilità di Luciano Moggi di far parte della nostra squadra. Ma il patron a quanto pare non è interessato a cedere la società”.