Cosa facevano i giocatori di poker famosi

Ogni persona famosa ha iniziato da qualche parte. Questo vale anche per i giocatori di poker:

Phil Helmut – custode

Il detentore del record di braccialetti WSOP vinti e il più famoso “bad boy” del poker può vantare anche il lavoro più insolito prima di diventare un giocatore professionista.

Nella sua autobiografia, Phil ricorda che, quando aveva bisogno di soldi, accettò un lavoro come custode in un centro per grandi scimmie. Usando una scopa e un tubo per l’acqua, puliva le gabbie e rimuoveva i loro rifiuti. Pulendo le scimmie, Helmut non poteva immaginare la fama e la fortuna che presto gli sarebbero toccate.

Patrick Antonius – tennista e modello

Il famoso high roller finlandese, che ha giocato ai massimi livelli per molti anni, sognava una carriera completamente diversa. Patrick voleva diventare un tennista professionista fin da bambino e si è preparato duramente per questo. Ma all’età di 15 anni ha subito un grave infortunio alla schiena e ha dovuto sottoporsi alla riabilitazione per un anno e mezzo. In quel periodo ha conosciuto il poker ed è diventato un assiduo frequentatore delle partite casalinghe del tennis club. Il talentuoso atleta sognava ancora di legare la vita al tennis, ma un altro infortunio mise definitivamente la parola fine a questa carriera.

Per qualche tempo, Patrick lavorò come modello alle sfilate di abbigliamento maschile e pensò di dedicarsi all’attività di allenatore. Ma il poker iniziò a fruttare così tanto che non c’era più bisogno di fare altro. Inoltre, il gioco placava la sete di competizione, che per l’attraente Finn era quasi più importante del denaro.

Bertrand Grospellier – cyber-sportivo

Il giocatore di poker francese di maggior successo, con il suo aspetto sorprendente, ha iniziato come giocatore di cybersport. Bertrand, meglio conosciuto come “Elky”, era così bravo a Starcraft da competere alla pari con i coreani, che hanno questo gioco come sport nazionale.

Nel 2001 si è trasferito a Seoul e si è allenato con una squadra di professionisti, partecipando a tornei importanti come i World Cyber Games e la Korean Pro Gaming Leagues. Dopo aver guadagnato una buona somma di denaro con Starcraft, nel 2004 Grospellier si avvicinò al poker e vide nuove opportunità per sé.

Le abilità apprese nei cyber sport gli sono tornate utili. Soprattutto il multitasking: grazie alla sua capacità di giocare su più tavoli contemporaneamente, Elky è diventato il primo giocatore a raggiungere lo status di Supernova e Supernova Elite in una grande sala.

Ilari Sahamis – benzinaio

Il famoso high roller finlandese e specialista dell’Omaha Ilari Sahamis è stato un appassionato di sport in gioventù e in particolare di biliardo. È diventato due volte campione juniores di biliardo. All’età di 15 anni scoprì il poker e iniziò a giocare regolarmente con gli amici, tra cui Patrick Antonius.

In seguito Ilari frequentò l’università, ma la sua passione per il poker interferì con gli studi. La situazione era aggravata dal fatto che il gioco non portava soldi: uno stile troppo aggressivo e una serie di fallimenti “mangiavano” tutto il suo bankroll.

Ilari Sahamis ha dovuto lavorare per garantirsi il sostentamento. Ha risposto alle chiamate in un call center, ha lavorato come operaio edile e poi ha trovato lavoro come benzinaio. Ha lavorato in questo modo per quasi un anno, fino a quando nel 2002 ha avuto un colpo di fulmine per il poker ed è riuscito a concentrarsi sul gioco.

Dave Uliott è uno scassinatore di casseforti e un rapinatore di banche

La biografia di Dave “Devilfish” Uliott potrebbe essere la sceneggiatura di un dramma criminale. A 15 anni abbandonò la scuola e a 16 il padre lo cacciò di casa. Dave trovò lavoro in un’azienda che produceva distintivi e medaglie, ma fu irresistibilmente attratto dal gioco d’azzardo.

All'età di 19 anni, Uliott divenne membro di una banda che si occupava di scassinare casseforti. Dopo un altro raid, la polizia si mise sulle tracce del giovane criminale e Dave finì in prigione. Dietro le sbarre tornerà più di una volta con accuse che vanno dalla rapina a mano armata alla rissa di strada. Mentre sconta la sua ultima condanna, Dave incontra un ragazzo di nome John, con il quale progetta di rapinare una banca subito dopo essere uscito. Ma il giorno prima della rapina, il suo compagno fu arrestato. La moglie di John consigliò a Uliott di tornare sulla retta via e, stranamente, Devilfish gli diede ascolto. Col tempo, tornò al mondo del gioco d'azzardo e divenne un giocatore di tornei di discreto successo.