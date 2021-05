L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro di Gianluigi Donnarumma.

Ha rinunciato ad un contratto da 8 milioni netti per 5 anni offerti dal Milan. La Juve non si è fatta sentire con Raiola, a tal punto che l’agente residente a Montecarlo, preoccupato dallo sviluppo della vicenda, ha pensato bene di far scrivere dai suoi collaboratori una mail indirizzata al club bianconero per informare che il calciatore è disposto ad accettare uno stipendio al ribasso, addirittura a 6 milioni di euro netti, lo stesso incassato negli anni precedenti al Milan.





Perché questo ribasso? Allegri considera Szczesny un portiere molto affidabile. Stesso discorso per il Barcellona, che punta su Ter Stegen.