L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della rottura tra il tecnico Boscaglia e l’Entella, clamorosa e impensabile – scrive il quotidiano -. Per quanto riguarda le ragioni del divorzio, il patron dei liguri, Gozzi, sembra ormai dell’idea di non puntare più su Boscaglia dopo le prese di posizione dei giocatori in disaccordo con il loro tecnico e le richieste per una campagna acquisti di rilievo.

Il Palermo non sarebbe il motivo del distacco.