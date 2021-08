L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si è soffermato sulla questione riguardante gli arbitri e rimborsopoli. spiegando i motivi per il quale sono stati sospesi alcuni direttori di gara.

Violazione plurime ai «principi di lealtà e rettitudine, oltre che il rispetto del canone della trasparenza»; l’ammissione di aver «alterato», «modificato» biglietti di aerei o treni, ricevute del Telepass, addirittura ricevute di tamponi Covid-19; il coinvolgimento di terze persone, non appartenenti all’AIA (in un caso addirittura la mamma!), per cercare di sottrarsi al giudizio della Disciplinare; il tutto spesso condito da «grave e ingiustificata superficialità» nel tentativo di spiegare perché sia stata inserita una documentazione risultata poi non veritiera.

Sono state depositate ieri le motivazioni della Commissione Disciplinare (presidente Mauro Carboni; vicepresidente Roberto Mancinelli; componente Gilberto Mercuri) in merito al primo filone d’inchiesta di Rimborsopoli e che ha portato alla sospensione degli arbitri Fabrizio Pasqua (16 mesi, fino al 9 ottobre 2022), Federico La Penna (13 mesi, fino al 9 luglio 2022), Ivan Robilotta (13 mesi, fino al 9 luglio 2022) e degli assistenti Andrea Tardino (20 mesi, fino al 9 febbraio 2023), Valentino Fiorito (16 mesi, ha rassegnato le dimissioni il 26 maggio scorso, la pena decorrerà dall’eventuale riammissione nell’AIA), Manuel Robilotta (14 mesi, fino al 9 agosto 2022) e Stefano Del Giovane (12 mesi, fino al 9 giugno 2022).