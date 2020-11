L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le parole del direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità nonché rappresentante dell’sms all’interno del Cos, Ranieri Guerra.

«Le epidemie si comportano così. La curva diventerà meno ripida ma questo non significa che il virus sparirà» – dichiara Guerra -.





«Come la scorsa estate resterà sotto traccia e prima di allontanarlo per sempre passerà parecchio tempo. Quando i vaccini arriveranno sarà anche necessario agire in fretta per proteggere la popolazione».