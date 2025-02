Correva come un pazzo sulla fascia in Serie A e ora… è finito a montare pannelli solari | “MI sveglio ogni mattina alla 5.30”: è cambiato tutto

Dopo la Serie A la vita di questo calciatore è cambiata radicalmente: ora si sveglia prestissimo e per lavoro monta pannelli solari sui tetti.

Non tutti i calciatori, una volta ritirati, riescono a mantenere uno stile di vita agiato o a restare nel mondo del calcio. Alcuni, per necessità o scelta personale, hanno intrapreso lavori umili, lontani dai riflettori.

Da Hamsik, che recentemente ha svelato di possedere un’azienda di galline che producono uova, fino ad Alberto Malesani, che ha invece in passato scelto di ritirarsi per lavorare la propria vigna. Che sia per bisogno o per passione dunque, in molti decidono di non fare gli allenatori, i dirigenti o i commentatori televisivi presso reti calcistiche.

Un altro caso simile poi riguarda un giocatore che fino a qualche anno fa sfrecciava sulla fascia in Serie A, e che ora è finito a montare i pannelli solari sui tetti, ed è costretto ad alzarsi la mattina alle 5.30. Un cambio totale dunque della propria routine quotidiana. Vediamo però di chi stiamo parlando.

Una vita sulla fascia

In un Palermo dove splendevano le stelle di Edinson Cavani, Fabrizio Miccoli, Paulo Dybala e Javier Pastore, solo per citarne alcuni, c’era chi doveva fare il lavoro sporco. E uno di questi è di sicuro Michael Morganella. Ben sei anni in maglia rosanero, dove vi ha collezionato diverse presenze, e tante stagioni in Serie A.

Il suo ritiro dal mondo del calcio però è arrivato troppo presto, all’età di 34 anni. Per questa ragione, ma anche per una scelta di vita personale, con un lavoro che gli piace, Morganella ha deciso di diventare un operaio nel settore dei pannelli solari.

”Ho scelto di lavorare con i pannelli solari”

”Ho scelto di lavorare con i pannelli solari perché il settore è in crescita. Operiamo soprattutto con grandi imprese e centri commerciali. Saliamo sui tetti, posizioniamo le zavorre, poi montiamo dei binari dove inserire i pannelli”.

Così Morganella ai microfoni di Gazzetta.it, dove ha poi spiegato anche la sua routine quotidiana: ”Sveglia alle 5.50, colazione al volo, poi mezz’ora in cucina per preparare il pranzo al sacco. Raggiungo il cantiere, lavoro dalle 7 alle 12, un’ora di pausa e ricomincio fino alle 16.30”.