L’emergenza Coronavirus ha imposto la chiusura delle sale scommesse, ma questo divieto non è stato rispettato da tutti. Nella serata di ieri, i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno effettuato numerosi controlli e sono scattate le sanzioni per cinque sale scommesse, due in zona Malaspina, una a Borgo Nuovo e due in centro città, aperte al pubblico. Per i titolari sono scattate le sanzioni amministrative e denunce per la violazioni dell’art. 650 del codice penale. Nelle attività oltre a essere aperte, contrariamente a quanto indicato dall’art. 2 del D.P.C.M dell’ otto marzo scorso, è stata riscontrata anche la presenza di pubblico