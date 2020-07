Come riporta “Notizie.it”, l’esecutivo giallorosso ha ottenuto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre; proprio grazie a questo strumento è possibile promuovere nuovi decreti del presidente del consiglio. Cosa prevede quello di venerdì 31 luglio?

COSA RIMANE INVARIATO – Il distanziamento sociale di 1 metro e il divieto di assembramento dovranno essere ancora rispettati. Per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, e nei centri commerciali la mascherina va indossata correttamente. Così come in tutte le altre attività commerciali, ma anche nelle gallerie d’arte e nei musei, al teatro, al cinema, nei treni, autobus e metropolitane. Per i dipendenti che lavorano, invece, la mascherina sarà obbligatoria e non potrà mai essere tolta.

COSA CAMBIA – Riprendono le fiere e le discoteche, anche essere però con regole molto rigide. Dal 31 luglio sarà possibile tornare anche in crociera: la gestione di aliscafi e traghetti ha fatto evidenziare come la possibilità di evitare il contagio, all’interno di queste strutture, sia possibile. Il tutto, però, sarà gestito da prescrizioni specifiche che verranno accordate con i Governatori regionali.