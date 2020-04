Gira in queste ore sulle chat di whatsapp, anche di amministratori locali, come riportato da “Lasicilia.it”, uno schema con le possibili date delle riaperture che segneranno la fase 2 e la fase 3 di uscita dal “lockdown”. Ma fonti del ministero della Salute smentiscono come «totalmente infondate» le ipotesi contenute nel testo. Non ci sono ad oggi date definite, spiegano dal ministero, commentando il testo che indica per la ’fase 2’ il 4 maggio come data del ritorno alla “libera circolazione ma con obblighi come mascherine e distanza di sicurezza e anche la riapertura di negozi di arredamento e abbigliamento, l’11 maggio l’apertura dei tribunali, il 18 maggio l’avvio di bar e ristoranti, il 25 maggio parrucchieri e barbieri con obbligo mascherina e ingressi singoli, il 31 maggio la ripartenza campionato di calcio; per la ’fase 3’ lo stesso testo indica a settembre la riapertura di scuole superiori, a dicembre cinema e teatri, il 31 marzo 2021 la fine di ogni limitazione. Sono tutte ipotesi, viene spiegato da fonti ministeriali, “infondate”.