In Ecuador, l’aumento del numero di infetti e uccisi dal nuovo Coronavirus ha causato il collasso del sistema sanitario e del servizio funebre. Come riporta “Sagresonline.com”, una task force creata dal governo del paese 3 settimane fa ha già raccolto più di 700 corpi nelle case e nelle strade della città di Guayaquil, l’epicentro della pandemia del paese. Il presidente ecuadoriano Lenín Moreno ha annunciato misure per superare la crisi. Tra le misure annunciate nei giorni scorsi da Lenín Moreno vi sono una riduzione del 50% degli stipendi per lui, il vicepresidente, i ministri e i vice ministri, i funzionari dell’ufficio presidenziale e altri funzionari pubblici. Inoltre, il governo ha annunciato la creazione di un conto nazionale di assistenza umanitaria che sarà finanziato da due fonti: società private e cittadini che ricevono stipendi superiori a 500 dollari al mese. Il conto sarà gestito da rappresentanti della società civile e focalizzato sull’aiuto alle piccole imprese e ai piccoli produttori, evitando licenziamenti e aiutando le famiglie a basso reddito. Le grandi aziende, quelle che hanno guadagnato più di un milione di dollari nell’ultimo anno, contribuiranno con il 5% di tale profitto in tre pagamenti mensili. I cittadini che guadagnano più di 500 dollari al mese forniranno un contributo progressivo per nove mesi, commisurato al loro reddito. Cioè, chi vince di più contribuirà con valori più alti. Moreno ha spiegato che un cittadino che riceve 500 dollari al mese, per esempio, contribuirà con due dollari al conto nazionale. Un cittadino che riceve 50.000 dollari al mese contribuirà con 4.400 dollari. Il ministro dell’Economia Richard Martínez ha dichiarato che il governo dovrebbe raccogliere tra i 650 e gli 800 milioni di dollari con il contributo degli individui.