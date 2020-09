Un nuovo caso di Coronavirus in provincia di Palermo. Secondo quanto riporta “Futurapress.it”, una donna di 24 anni di Bagheria, che ha partorito questa mattina nella clinica Triolo Zancla di Palermo, è risultata positiva al Coronavirus ed è stata trasferita all’ospedale Vincenzo Cervello del capoluogo siciliano.

«Nessuna paziente è venuta a contatto con la puerpera – afferma Luigi Triolo, medico della clinica – Ormai abbiamo un protocollo che garantisce che non ci possa essere contagio tra quanti entrano in clinica e quanti sono ricoverati. In attesa dell’esito dei tamponi le persone ricoverate sono messe in stanze isolate. Così come la paziente che ha partorito oggi. La donna sarà trasportata nel reparto Covid al Cervello. Tutti i medici e infermieri che sono stati a contatto con la paziente saranno sottoposti al tampone».