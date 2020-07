Smentite voci su presunto focolaio cinese di Covid19 a Bagheria. “Un solo caso di positività al Covid-19 a Bagheria asintomatico, in attesa dell’esito del tampone”. A comunicarlo il responsabile dell’Unità Operativa di prevenzione territoriale dell’Asp, Marcello Scalici il quale, nel contempo, smentisce le voci circolate in mattinata, circa la presenza di focolaio cinese di Covid19 in città. “Posso assicurare – aggiunge il dottore Scalici – che non c’è nessun altro caso. Naturalmente la raccomandazione è sempre la stessa, e cioè di essere cauti, indossare la mascherina nei locali al chiuso e mantenere il distanziamento sociale”.