L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. A Pasqua abbiamo assistito alla grigliata sui tetti dello Sperone, che è stato l’emblema del mancato rispetto verso le normative anti pandemia. Oggi sono arrivate le condanne, secondo quanto riporta “Live Sicilia”, infatti andranno in carcere per un anno Giuseppe Cintura e Carmelo Lombardo, protagonisti della grigliata. La motivazione è resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.