Emergono novità circa l’ipotesi di spostare la gara Corigliano-Palermo, valida per la 27 ^ giornata del campionato di Serie D. Il club calabrese, come scritto ieri dalla nostra redazione (clicca qui) ha in mente di far disputare la gara allo “Stefano Rizzo” di Rossano e non al “Comunale di Corigliano” e proprio per questo, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nella mattinata di oggi c’è stata una riunione che ha trovato tutti gli organi societari favorevoli a questo cambio. Il Corigliano ha già inoltrato richiesta per poter giocare a Rossano, nelle prossime ore ci sarà la risposta definitiva, attesa anche dai tifosi di entrambe le squadre perché prima di questa non potranno essere messi in vendita i tagliandi per assistere alla gara.