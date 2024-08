COPPA ITALIA LIVE: PARMA-PALERMO 0-1

L’attesa è terminata. E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione rosanero targata Alessio Dionisi. Il Palermo, allo Stadio Tardini, affronta il neopromosso Parma di mister Pecchia: nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Il club rosanero si presenta con un 4-3-3, lanciando in campo già alcuni nuovi innesti del mercato estivo (Blin e Nikolaou). La difesa sarà guidata dal rumeno Nedelcearu, mentre in avanti Dionisi ripropone il tridente con Di Francesco e Insigne a supporto del capitano Brunori. Modulo speculare anche in casa Parma, con il solito 4-3-3 di mister Pecchia: riposano capitan Delprato e Circati, mentre al centro della difesa agiranno Balogh e Osorio.

Nella prima frazione di gioco, buonissima prestazione dei rosanero che con facilità riescono, con il pressing, a mettere in difficoltà gli avversari riuscendo anche a trovare le giuste trame di gioco. Non moltissime le occasioni da entrambe le formazioni: la prima occasione chiave arriva al 19′: rigore in favore dei ducali neutralizzato da Alfred Gomis. Successivamente le squadre di studiano ma non riescono a farsi male: fino al 45+2′. Insigne batte veloce un calcio d’angolo per Diakité, il francese restituisce la sfera. Insigne poi, da posizione defilata, calcia sorprendendo Chichizola. Dopo 4′ di recupero termina la prima frazione di gioco con i rosanero avanti 0-1.

SECONDO TEMPO:

Pederzoli concede 6′ di recupero

88′ Ci prova il Parma. Punizione dai 30 metri: Mihaila prova il destro, palla che termina alta sopra la traversa.

87′ Giallo per proteste ad Henry

80′ Dionisi cambia in difesa: fuori Nedelcearu dentro Peda.

78′ Azione pericolosa per il Palermo. Cross dalla destra che arriva sui piedi di Saric che, però, calcia debolmente verso la porta dei padroni di casa.

76′ Occasione Parma. Palla in profondità per Mihaila che di tacco serve Camara: destro sbilenco del calciatore ducale.

73′ Doppio cambio rosanero. Dentro Saric e Henry, fuori Brunori e Ranocchia.

70′ Perenzoli fischia il cooling break.

67′ Vasic prova subito a mettersi in mostra. Lancio in profondità di Diakité ma il centrocampista rosanero non riesce a prevalere sull’avversario.

66′ Sostituzioni anche per il Parma: fuori Cyprien e Valeri dentro Camara e Delprato.

65′ Cambi per Dionisi. Fuori Insigne per Di Mariano e Vasic per Di Francesco

62′ Momento favorevole per il Parma che prova a recuperare.

56′ Infortunio per Bonny. Il numero 13 sostituito: al suo posto

54′ Ci prova Gomes. Il numero 6 rosanero prova il destro dal limite: palla che termina sul fondo.

52′ Brunori batte una punizione debole che si infrange sulla barriera.

51′ Atterrato Di Francesco. Punizione dal limite per i rosanero e giallo ai danni di Mihaila.

47′ Rischia il Palermo. Cross dentro di Coulibaly pericoloso: la difesa rosanero spedisce in angolo con difficoltà.

46′ Prima sostituzione in casa Parma: Osorio lascia il posto a Circati.

PRIMO TEMPO:

45+4′ Fischia Pederzoli. Termina il primo tempo di Parma-Palermo: rosanero avanti 0-1 grazie al gol di Insigne.

45’+2′ GOL PALERMO!!! Da calcio d’angolo Insigne la gioca veloce per Diakité, il francese restituisce per l’11’ che entra in area e da posizione defilata calcia sorprendendo Chichizola.

Sono 4′ di recupero segnalati da Pederzoli.

44′ L’altissima linea difensiva rosanero funziona. Il Parma lancia lungo ma trova Mihaila e Bonny in netto fuorigioco.

40′ Sfiora il gol il Parma. Mihaila controlla una palla vagante, si smarca in area e calcia: la sfera esce di pochi centimetri alla destra di Gomis.

37′ Insigne calcia da centrocampo la palla termina, docilmente, tra le braccia di Chichizola.

32′ Occasione Parma. Man dal limite supera Gomes, serve Mihaila che crossa in area proprio per il 98: la palla, però, termina tra le mani di Gomis.

31′ Ancora una parata di Gomis. Bonny sfida Nedelcearu, lo salta, sposta la palla sul destro e calcia. Altra ottima risposta da parte del portiere rosanero.

28′ Ancora Palermo. Brunori gioca di spoda per Ranocchia: il centrocampista calcia di sinistro sfiorando il palo alla sinistra di Chichizola.

25′ Perenzoli fischia il cooling break.

22′ Prima ammonizione in casa Palermo: giallo per Blin che interrompe il contropiede ospite.

19′ Miracolo Gomis. Perenzoli richiamato dal Var (Nikolaou disattento colpisce l’attaccante del Parma), fischia un rigore per i ducali: l’estremo difensore rosanero para!

15′ Rischia il Palermo. Il Parma lancia lungo verso Sohm che entra in area di rigore, sposta la sfera per calciare ma trova l’enorme opposizione di Diakité che ferma il calciatore avversario.

13′ Occasione Palermo. Calcio di punizione dal limite conquistato da Brunori: il destro di Ranocchia, però, viene deviato in angolo.

8′ Mihaila prova la giocata: destro da lontano verso la porta difesa da Gomis, la sfera però non colpisce lo specchio.

6′ Momento favorevole al Palermo. Insigne cerca Brunori che per pochi centimetri non riesce a concludere verso la porta.

5′ Il Parma prova ad affacciarsi in attacco. Coulibaly salta Lund e mette dentro un cross ben letto e chiuso da Nikolaou.

2′ Si studiano le due formazioni. Il Palermo prova a giocare impostando dal basso.

1′ Fischia Perenzoni. E’ iniziata Parma-Palermo.

TABELLINO

MARCATORI: Insigne 47′

NOTE: Amm. Blin, Mihaila, Gomes, Henry

PARMA: 1 Chichizola, 3 Osorio (Cap.), 4 Balogh, 8 Estevez, 13 Bonny, 14 Valeri, 19 Sohm, 25 Cyprien, 26 Coulibaly, 28 Mihaila, 98 Man.

A disposizione: 31 Suzuki, 40 Corvi, 5 Valenti, 15 Delprato, 20 Hainaut, 21 Partipilo, 23 Camara, 39 Circati, 61 Haj, 62 Kowalski, 64 Mikolajewski.

Allenatore: Pecchia.

PALERMO: 16 Gomis, 3 Lund, 6 Gomes, 9 Brunori (Cap.), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 28 Blin, 43 Nikolaou.

A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 7 Di Mariano, 14 Vasic, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni.

Allenatore: Dionisi

Arbitro: PERENZONI

AA1: MINIUTTI

AA2: REGATTIERI

IV: RINALDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MINELLI