Contratto spedito via PEC: Daniele De Rossi firma in bianco | Occasione enorme per rilanciarsi

Dopo l’amara fine dell’avventura alla sua Roma, potrebbe esserci una nuova opportunità per l’ex centrocampista giallorosso.

Daniele De Rossi ha intrapreso la carriera da allenatore dopo il ritiro dal calcio giocato, entrando nello staff tecnico della Nazionale italiana come assistente del CT Roberto Mancini nel marzo 2021. Ha partecipato alla vittoriosa spedizione all’Europeo 2020. Successivamente, ha collaborato con le nazionali giovanili maschili dall’Under-15 all’Under-20, prima di tornare nello staff di Mancini nel gennaio 2022.

Ad ottobre 2022, De Rossi è stato nominato allenatore della Spal in Serie B, segnando il suo primo incarico da tecnico di una prima squadra. Tuttavia, dopo 17 partite con soli 3 successi, è stato esonerato. Nel settembre dello stesso anno, ha conseguito la licenza UEFA Pro, completando il corso di formazione al Settore Tecnico.

A gennaio 2024, De Rossi è stato nominato allenatore della Roma, subentrando a José Mourinho. Ha firmato un contratto fino al termine della stagione e ha debuttato con una vittoria per 2-1 contro l’Hellas Verona. Sotto la sua guida, la squadra ha raggiunto la semifinale di Europa League, venendo eliminata dal Bayer Leverkusen, e ha concluso il campionato al sesto posto.

A seguito di questi risultati, il 25 giugno 2024, la Roma ha annunciato il rinnovo del contratto di De Rossi fino al 2027, confermandolo come allenatore per la stagione successiva. Tuttavia qualcosa non è andato secondo i piani.

L’esonero a Roma

Daniele De Rossi ha iniziato quindi la stagione 2024/2025 alla guida della Roma con grandi aspettative, ma i risultati sono stati deludenti. Dopo quattro giornate di Serie A, la squadra aveva raccolto solo tre punti, frutto di tre pareggi e una sconfitta, nonostante un calendario iniziale considerato agevole e un mercato estivo da quasi 100 milioni di euro investiti in nuovi giocatori.

Oltre ai risultati, hanno pesato anche divergenze con la CEO Lina Souloukou. Anche problemi di spogliatoio hanno contribuito a un clima difficile. Il 18 settembre, la Roma ha annunciato l’esonero di De Rossi, sostituendolo con Ivan Juric, ex allenatore del Torino, che dopo poche gare è stato sostituito a sua volta da Claudio Ranieri.

Nuova avventura in A per De Rossi?

La Fiorentina si trova attualmente nella posizione di dover cercare un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Questa necessità è sorta in seguito alla decisione di Raffaele Palladino di lasciare la guida tecnica della squadra viola.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la panchina della Fiorentina spiccano due figure: Daniele De Rossi e Maurizio Sarri. Entrambi gli allenatori vantano esperienze significative e rappresentano opzioni potenzialmente interessanti per la società toscana, sebbene con caratteristiche e stili di gioco differenti.