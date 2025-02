Contratto per soli 2 mesi: PAUL POGBA HA TROVATO UNA NUOVA SQUADRA | Mossa disperata per vincere il campionato

Dopo una lunga attesa il Polpo può tornare in campo: ecco in quale squadra giocherà dopo aver firmato un contratto di soli due mesi.

Dopo essere risultato positivo al testosterone in seguito alla partita contro l’Udinese del 30 agosto 2023, Paul Pogba ha ricevuto una lunga squalifica. Questa sanzione ha rappresentato un duro colpo per la carriera del giocatore francese, che ad un tratto si è dovuto fermare.

Ad ottobre 2024, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso del centrocampista francese, riducendo la squalifica a 18 mesi. Questa decisione ha permesso al giocatore di tornare ad allenarsi a partire da gennaio 2025, con la possibilità di rientrare ufficialmente in campo l’11 marzo prossimo. Durante il periodo di sospensione però, la Juventus ha rescisso il contratto con Pogba, rendendolo un giocatore svincolato.

A nulla è servita la sua spinta per una permanenza in bianconero, anche a patto di ridursi di parecchio lo stipendio. Di conseguenza ora il campione del mondo 2018 è in cerca di una nuova squadra. E proprio a tal proposito nelle ultime ore sono arrivate delle clamorose novità.

Nuova chance per Pogba

Quasi tutti i campionati hanno chiuso, dopo la sessione di trasferimenti invernale, anche la finestra per poter mettere sotto contratto i calciatori svincolati. Poche eccezioni sono rimaste a tal proposito, e che dunque potrebbero garantire un contratto, di pochi mesi, a Paul Pogba.

La principale però riguarda di sicuro gli Stati Uniti. In Mls infatti sarà possibile ancora per diverso tempo prendere questi giocatori. E di conseguenza il Polpo sarebbe pronto a trasferirsi nel paese a stelle e strisce. Un club in particolare sarebbe pronto ad offrirgli un contratto di due mesi, fino a giugno, magari con opzione, per portarlo in squadra.

Un colpo da scudetto

È l’Inter Miami la squadra che sembra essere maggiormente interessata a prendere l’ex centrocampista di Juve e Manchester United. Il club di David Beckham, nel quale milita anche Leo Messi, vuole vincere il campionato e spera di fare un altro colpo ad effetto.

Allo stesso modo poi la compagine in questione parteciperà anche al Mondiale per Club in estate, e per Pogba sarebbe questo un modo per rimettersi in luce sotto i grandi riflettori. Ecco perché anche lo stesso giocatore accetterebbe volentieri la chiamata dagli USA.