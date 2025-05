Conte riceve la telefonata più brutta di tutte: Mister, è stagione finita | INFORTUNIO TROPPO GRAVE

Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte che nelle ultime decisive quattro giornate non potrà contare su un pilastro.

Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo una stagione straordinaria, guidando la classifica di Serie A a quattro giornate dalla fine. Dopo il deludente decimo posto della scorsa stagione, l’arrivo di Conte ha portato una svolta significativa. Attualmente, il Napoli ha accumulato 74 punti, tre in più dell’Inter, grazie a una serie di prestazioni convincenti che hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi partenopei.​

Un momento chiave è stata la vittoria per 2-0 contro il Torino, con una doppietta di Scott McTominay, che ha portato il Napoli in vetta alla classifica. Questo successo è stato reso ancora più significativo dalla contemporanea sconfitta dell’Inter contro la Roma, permettendo al Napoli di superare i campioni in carica.

Il calendario finale del Napoli sembra favorevole, con partite contro squadre in lotta per la salvezza come Lecce, Parma, Genoa e Cagliari. Tuttavia, Conte ha avvertito che ogni partita sarà una battaglia e ha esortato la squadra a non abbassare la guardia. La solidità difensiva e l’efficacia offensiva saranno cruciali per mantenere il vantaggio fino alla fine del campionato.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha elogiato il lavoro di Conte e della squadra, sottolineando l’importanza di questo momento per il club. Con la qualificazione alla prossima Champions League già assicurata, il Napoli punta ora al suo quarto scudetto, che sarebbe il secondo negli ultimi tre anni.​

I forfait della stagione

Il Napoli ha affrontato diverse difficoltà legate agli infortuni durante la stagione. Tra i giocatori colpiti, il centrocampista André-Frank Zambo Anguissa ha subito una contusione all’addome durante la partita contro il Torino, il che lo rende in dubbio per le prossime gare. Sicuro forfait per il terzo portiere Contini che rientrerà la prossima settimana.

Altri giocatori hanno avuto problemi muscolari: David Neres ha subito una lesione al soleo della gamba sinistra, con un rientro previsto per metà maggio. Il difensore Juan Jesus è stato colpito da una lesione al muscolo della coscia destra, che lo terrà fuori fino alla fine di maggio. Infine, il centrocampista Stanislav Lobotka ha avuto un infortunio al ginocchio, con tempi di recupero stimati in alcune settimane.

Stagione finita per Buongiorno

La stagione di Alessandro Buongiorno è stata finora molto positiva, con il difensore che si era guadagnato un posto da titolare nel reparto arretrato. Tuttavia, durante la partita contro il Torino, Buongiorno ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi fino alla fine della stagione. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.​

Questo infortunio rappresenta una perdita significativa per il Napoli, soprattutto considerando l’importanza delle ultime quattro partite di campionato nella corsa allo scudetto. Con Buongiorno fuori gioco Conte dovrà fare affidamento su altri difensori per mantenere la solidità difensiva della squadra.