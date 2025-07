“CONDOTTA ANTISPORTIVA”: caos in serie A, bianconero squalificato per due mesi

Niente calcioscommesse ma solo condotta antisportiva per il calciatore che viene squalificato per 2 mesi. Cosa è successo.

Il campionato di Serie A è stato ripetutamente scosso da scandali legati alle scommesse, compromettendo la sua credibilità. I “Totonero” degli anni ’80 spiccano tra i casi più gravi, con conseguenze pesanti per club e giocatori.

Nel 1980, il primo “Totonero” portò all’arresto di atleti e dirigenti. Club come Milan e Lazio subirono severe penalizzazioni, con il Milan che retrocesse in Serie B. Il “Totonero-bis” del 1986 confermò la persistenza di scommesse illecite.

Più di recente, lo scandalo del calcioscommesse del 2011, nato dall’inchiesta di Cremona, coinvolse decine di calciatori ed ex dirigenti. Questo portò a numerosi arresti e squalifiche, evidenziando la diffusione di pratiche illecite a vari livelli del calcio professionistico, dalla Serie A dove è stato più raro, alle categorie inferiore dove il fenomeno purtroppo ha coinvolto in passato molti più tesserati rispetto alla massima serie.

Questi episodi hanno messo in luce la vulnerabilità del calcio alle scommesse. Le autorità hanno dovuto intensificare i controlli e le normative per proteggere l’integrità dello sport, pur riconoscendo che la minaccia di nuove irregolarità rimane costante.

Tonali, Fagioli e la ludopatia

Il calcio italiano è stato profondamente scosso dal caso scommesse che ha coinvolto Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Questa vicenda ha evidenziato il problema della ludopatia, una dipendenza comportamentale che spinge a un desiderio compulsivo di giocare, con gravi conseguenze sulla vita dei calciatori, sia a livello personale che professionale.

A seguito delle indagini e del patteggiamento con la Procura Federale, entrambi i giocatori hanno ricevuto squalifiche significative. Nicolò Fagioli è stato sospeso per 7 mesi. Sandro Tonali, che ha ammesso di aver scommesso anche sulle sue squadre (pur non contro di esse), ha ricevuto una squalifica di 10 mesi, con 8 mesi di prescrizioni alternative, a testimonianza della serietà del problema.

Due mesi di squalifica per il portiere

Il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, è stato squalificato per due mesi dal Tribunale Federale Nazionale in seguito a un’indagine per illecito sportivo. L’accusa iniziale riguardava un’ammonizione ricevuta l’11 marzo 2024, durante Lazio-Udinese, per perdita di tempo, che avrebbe generato un flusso anomalo di scommesse e portato all’apertura di un’inchiesta.

Nonostante le gravi accuse iniziali e il rischio di una lunga squalifica, quelle più pesanti sono cadute. La pena è stata comminata per “condotta scorretta” e non per una combine accertata. L’Udinese ha espresso sollievo, confermando l’estraneità del proprio giocatore alla presunta combine e salvando il club da eventuali sanzioni.