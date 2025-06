Conceicao rimane in Serie A: non se lo aspettava più nessuno | Bloccato dalla società

Una decisione che pochi si aspettavano.

Il rapporto tra Sergio e Francisco “Cisco” Conceição ha vissuto un momento particolare quando il destino calcistico li ha posti uno contro l’altro: Sergio sulla panchina del Milan, Cisco in campo – o almeno previsto – con la Juventus. Prima della partita, l’allenatore portoghese ha sottolineato la propria professionalità: “A casa sono un padre, ma per le partite mio figlio sarà un mio avversario. Lo voglio battere come mi vuole battere lui”. Parole fredde solo in apparenza, che nascondevano una grande intensità emotiva.

Cisco, in occasione della partita di Supercoppa, non è potuto scendere in campo per infortunio, ma l’incontro tra i due è comunque avvenuto, anche se solo a partita conclusa. L’atteso abbraccio tra padre e figlio è stato ripreso dalle telecamere e ha fatto rapidamente il giro dei social, diventando il simbolo di un momento sportivo unico e toccante, in cui la rivalità sul campo ha lasciato spazio all’affetto familiare.

Al termine del match, Sergio ha commentato con lucidità: “Cisco era più triste perché aveva perso, io ero felice per la vittoria, ma fa parte della vita”. Parole che mostrano il rispetto reciproco e la consapevolezza che, per novanta minuti, il legame padre-figlio deve lasciare spazio al rispetto del gioco.

Nel post-partita, entrambi hanno promesso di confrontarsi sulla gara, dimostrando come la loro relazione vada ben oltre il calcio. Un rapporto fatto di competizione, sì, ma anche di comprensione, crescita e profondo affetto.

Conceição pronto per il Mondiale per Club

Dopo qualche giorno di riposo, la Juventus si prepara al prossimo impegno: il Mondiale per Club negli Stati Uniti, in programma dal 14 giugno al 13 luglio. Tra i calciatori confermati per la competizione ci sarà anche Francisco Conceição. Nonostante il contratto con la Juventus scada il 30 giugno, il Porto ha concesso una proroga, permettendo così al giocatore di prendere parte all’evento internazionale. Una scelta che conferma la volontà di mantenere aperta ogni possibilità futura.

Tuttavia, la rosa definitiva resta da definire, soprattutto per via delle numerose situazioni legate ai giocatori in prestito. Conceição rappresenta un tassello importante, ma anche una questione ancora aperta sul piano contrattuale. Il Mondiale per Club sarà quindi anche una vetrina, sia per i giocatori che per i dirigenti impegnati nelle trattative.

Il nodo riscatto e le mosse del Porto

Il futuro di Francisco Conceição è ancora incerto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Porto non intende abbassare le proprie richieste per il riscatto: resta ferma la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. La Juventus, pur interessata, non sembra disposta a soddisfare questa cifra.

Il presidente Villas-Boas è pronto a riaccogliere il giocatore, salvo poi rimetterlo subito sul mercato per ascoltare nuove offerte. Le trattative proseguono tra le parti, ma i portoghesi, almeno per ora, non mostrano alcuna intenzione di ammorbidire la loro posizione. La situazione resta aperta.