CON TE TORNIAMO IN SERIE A: Mario Balotelli in Serie B per dimostrare tutto il suo valore | Contratto da 1 anno + opzione

SuperMario nonostante la stagione negativa è pronto a ripartire e potrebbe fare le gioie di un club che cerca il rilancio.

Mario Balotelli, nato a Palermo nel 1990, è stato uno degli attaccanti italiani più talentuosi e discussi degli ultimi decenni. Cresciuto nell’Inter, ha debuttato in Serie A nel 2007 a soli 17 anni, vincendo tre scudetti e la Champions League nel 2010. Successivamente, ha giocato per Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza, Adana Demirspor e Sion, totalizzando oltre 150 gol in carriera. La sua stagione più prolifica è stata nel 2017/18 con il Nizza, segnando 18 reti.

In nazionale, Balotelli ha esordito nel 2010 sotto la guida di Cesare Prandelli. Ha collezionato 36 presenze e segnato 14 gol, diventando uno dei marcatori più efficaci della sua generazione. Il suo apice è stato l’Europeo 2012, dove ha realizzato tre reti, inclusa una doppietta memorabile contro la Germania in semifinale, contribuendo al raggiungimento della finale.​

Balotelli detiene alcuni record significativi: è il miglior marcatore italiano nella storia degli Europei, a pari merito con Antonio Cassano, con tre gol, e nella Confederations Cup con due reti, condividendo il primato con Daniele De Rossi e Giuseppe Rossi.​

Nonostante il suo talento, la carriera di Balotelli è stata spesso segnata da comportamenti controversi e scelte discutibili, che ne hanno limitato la continuità ai massimi livelli. Tuttavia, il suo impatto sul calcio italiano e internazionale rimane indiscutibile, ricordato per momenti di grande classe e per la sua personalità fuori dagli schemi.

Esperienza al Genoa

Mario Balotelli è approdato al Genoa nell’autunno del 2024, su richiesta dell’allora allenatore Alberto Gilardino, con l’obiettivo di aggiungere esperienza e qualità all’attacco rossoblù. Tuttavia, l’esonero di Gilardino e l’arrivo di Patrick Vieira in panchina hanno cambiato radicalmente la situazione. Il rapporto tra Balotelli e Vieira era già stato complicato durante la loro precedente esperienza.

Con l’arrivo di Vieira al Genoa, Balotelli è finito rapidamente ai margini del progetto tecnico. Il nuovo allenatore ha preferito affidarsi ad altri attaccanti, lasciando Balotelli con un minutaggio molto limitato: solo 49 minuti giocati in cinque presenze, senza mai trovare la via del gol. Inoltre, l’attaccante è stato escluso dalle convocazioni per diverse partite consecutive, alimentando le voci su un possibile addio anticipato a gennaio che non si è concretizzato.

Il rilancio di Balotelli

A giugno 2025 Mario Balotelli sarà ufficialmente svincolato, pronto a rimettersi in gioco dopo la breve e complicata esperienza al Genoa. Nonostante le difficoltà recenti, resta un attaccante con qualità tecniche fuori dal comune e una grande esperienza, motivo per cui potrebbe diventare un’occasione di mercato interessante, anche per club di Serie B ambiziosi.

Squadre come Palermo, Bari, Sampdoria e Spezia potrebbero valutare l’ingaggio dell’ex centravanti della Nazionale. Balotelli, dal canto suo, ha ancora voglia di dimostrare il proprio valore e non ha escluso un ritorno in cadetteria pur di rilanciarsi. Il suo obiettivo resta chiaro: essere protagonista, contribuire alla promozione e tornare a brillare in Serie A.