Con o senza Champions io ti compro: Marotta fa il 1° colpo dell’estate | Tifosi già pazzi di lui

Con la stagione che sta per concludersi si comincia già a parlare di mercato e i nerazzurri sono pronti a piazzare il primo colpo.

Nella stagione che sta per concludersi l’Inter ha condotto un mercato mirato, equilibrando investimenti e cessioni. Nella sessione estiva, il club ha speso circa 70 milioni, con entrate da cessioni pari a circa 14 milioni. Tra gli acquisti principali figurano Martinez dal Genoa ed il giovane Palacios. Sono arrivati a parametro zero anche Zieliński e Taremi. Inoltre, sono stati riscattati Carlos Augusto e Frattesi.

Sul fronte delle cessioni, l’Inter ha venduto i giovani Agoumé, Zanotti e Oristanio. Altri giocatori, come Carboni e Satriano, sono stati ceduti in prestito con opzioni di riscatto. Sono stati svincolati Cuadrado, Klaassen, Sensi e Sanchez.

Nel mercato invernale, l’Inter ha operato con parsimonia. Ha ingaggiato Nicola Zalewski dalla Roma in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, ha acquistato Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus; il giocatore si unirà alla squadra da giugno.

Le cessioni di gennaio hanno riguardato Buchanan, ceduto in prestito al Villarreal con diritto di riscatto a 13 milioni, Palacios in prestito al Monza e Radu venduto al Venezia. Complessivamente, il mercato invernale ha avuto un impatto contenuto sul bilancio.

Lotta Scudetto e Champions

La stagione dell’Inter è stata caratterizzata da una lotta serrata per lo Scudetto contro il Napoli. Quando ormai mancano le ultime battute al sipario definitivo, nerazzurri e campani nel corso della stagione hanno combattuto colpo su colpo. Il tecnico Simone Inzaghi ha saputo gestire al meglio la rosa, ottenendo risultati positivi anche in assenza dei titolari.

In Champions League, l’Inter ha raggiunto la finale dopo un percorso entusiasmante. Dopo aver superato il Bayern Monaco ai quarti, ha affrontato il Barcellona in semifinale, pareggiando 3-3 all’andata e vincendo 4-3 al ritorno a San Siro, per un complessivo 7-6. La finale contro il Paris Saint Germain si disputerà il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Primo “acquisto” della nuova stagione?

Nicola Zalewski è arrivato all’Inter a febbraio in prestito dalla Roma, con un’opzione di riscatto fissata a 6,5 milioni di euro. Il club nerazzurro ha versato 600.000 euro per il prestito e, considerando le prestazioni del giocatore, è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto. Zalewski ha espresso il desiderio di restare, affermando: “Voglio restare all’Inter” .

Nella partita contro il Torino, Zalewski ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Inter, contribuendo alla vittoria per 2-0. Il gol è stato realizzato con un tiro a giro dal limite dell’area, dopo un elegante controllo e dribbling. Fino a quel momento, il polacco aveva accumulato poche presenze, ma questa prestazione ha messo in evidenza tutto il suo potenziale.