CON ME GIOCHI TERZINO: Allegri, cambio ruolo “per il bene della squadra” | dall’attacco alla difesa

Il nuovo Milan del tecnico toscano sta cominciando a prendere forma r la società è ancora alla ricerca di rinforzi.

Il nuovo corso del Milan, sotto la direzione sportiva di Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, ha già iniziato i lavori in ritiro, delineando le prime strategie per la prossima stagione. L’atmosfera è di grande attesa e fermento, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e in linea con le ambizioni del club.

Il mercato ha già portato il primo rinforzo di rilievo a centrocampo: Samuele Ricci è arrivato per dare qualità e geometri alla mediana rossonera. Inoltre, l’ufficialità di Luka Modric, un colpo di grandissima esperienza e qualità, è attesa a breve, destinata a infiammare la piazza milanista e a garantire leadership in campo.

Nonostante questi arrivi, la squadra necessita ancora di numerosi innesti. Gli addii di Tijjani Reijnders e Theo Hernández, sebbene dolorosi dal punto di vista tecnico, hanno generato significative entrate, riversando liquidità nelle casse del club e fornendo risorse preziose per operare sul mercato in entrata.

Sono attesi rinforzi in tutti i reparti, dalla difesa all’attacco. Il Milan di Tare e Allegri si prepara a un’estate intensa, con l’obiettivo di assemblare una rosa che vuole tornare a lottare per il vertice.

Servono rinforzi

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per completare la rosa con un’attenzione particolare alle fasce. Un obiettivo primario per la corsia era Archie Brown, il quale però ha scelto di trasferirsi in Turchia, al Fenerbahce. L’accordo era praticamente fatto con il Milan. Poi è arrivata una chiamata dal presidente del Fenerbahce durante la notte ed è cambiato tutto.

Nonostante la beffa per Brown, il Milan ha diversi altri nomi sul taccuino per le fasce difensive. Piacciono Guela Doué dello Strasburgo, Dodo della Fiorentina, Wilfried Singo del Monaco, Marc Pubill dell’Almeria, Destiny Udogie degli Spurs e Vanderson del Monaco, profili che rientrano nella strategia di Tare di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita.

Allegri adatta due centrocampisti

Massimiliano Allegri, alla guida del Milan, si trova di fronte a una chiara carenza di terzini di ruolo, potendo contare attualmente solo su Alex Jimenez e Davide Bartesaghi. Per far fronte a questa emergenza, specialmente in vista della tournée, si stanno valutando soluzioni interne.

Un’idea consiste nell’arretrare Alexis Saelemaekers sulla fascia destra e Tommaso Pobega su quella sinistra. Saelemaekers, rientrato dalla Roma ha spesso fatto il quinto su entrambe le fasce, e Pobega, piede mancino, qualche volta ha giocato sull’esterno in passato ma non nell’ultima esperienza al Bologna.