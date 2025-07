Con Allegri al Milan ha vinto tutto… ORA E’ IN GALERA | Deve scontare 9 anni

Brutta disavventura per l’ex rossonero che sta scontando in galera una lunga condanna, ma arriva una buona notizia.

Massimiliano Allegri ha già guidato il Milan per un periodo significativo, dal 2010 al 2014. La sua prima esperienza in rossonero fu estremamente positiva: al suo debutto sulla panchina milanista, nella stagione 2010-2011, conquistò subito lo Scudetto, aggiungendo poi una Supercoppa Italiana nel 2011, confermando un inizio folgorante.

In quegli anni, Allegri poté contare su una rosa ricca di campioni. Tra i nomi di spicco figuravano fuoriclasse come Zlatan Ibrahimović e Thiago Silva, pilastri del reparto offensivo e difensivo. A loro si affiancavano giocatori di qualità come Kevin-Prince Boateng e veterani carismatici quali Alessandro Nesta e Gennaro Gattuso, formando un mix vincente.

Oggi Allegri è tornato sulla panchina rossonera per una seconda avventura, con l’obiettivo primario di rilanciare il club e riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo. La dirigenza si aspetta che la sua esperienza e il suo pragmatismo possano garantire al Milan un ritorno stabile in Champions League.

Allegri ha espresso fiducia nel potenziale della squadra, sottolineando che il Milan possiede “valori tecnici e morali importanti”. Il suo ritorno mira a costruire una formazione solida e coesa, puntando sia sui nuovi innesti di mercato che sulla valorizzazione e crescita dei talenti già presenti nella rosa.

Il caso Robinho

L’ex calciatore brasiliano Robinho è stato al centro di una lunga e complessa vicenda giudiziaria. I problemi legali sono iniziati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza albanese, avvenuta in una discoteca di Milano nel 2013, quando militava nel Milan. In Italia, è stato condannato in via definitiva a 9 anni di carcere nel 2017, sentenza poi confermata dalla Cassazione nel gennaio 2022.

Robinho si trovava in Brasile, paese che non prevede l’estradizione dei propri cittadini. Tuttavia, nel marzo 2024, il Supremo Tribunale di Giustizia brasiliano ha stabilito che la pena inflitta in Italia dovesse essere scontata in Brasile. Di conseguenza, Robinho è stato arrestato e si trova attualmente in carcere in Brasile per scontare la condanna.

Un sorriso per Robinho

Robson Junior, noto come Robinho Junior, ha fatto il suo debutto in prima squadra con la maglia del Santos durante un’amichevole contro la Desportiva Ferroviaria. Il giovane, classe 2007, è entrato al 29° minuto e ha subito confezionato un assist, giocando al fianco di Neymar, che è tornato al Santos e ha agito da mentore per il promettente talento.

La notizia assume una risonanza particolare per via della situazione del padre Robinho. Quest’ultimo sta scontando da oltre un anno una condanna definitiva a nove anni di carcere in Brasile per violenza sessuale di gruppo. Mentre Robinho senior è detenuto, il figlio cresce e muove i primi passi proprio nel club che ha lanciato anche suo padre nell’era d’oro.