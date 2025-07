Comunicato Ufficiale: la Lega ESCLUDE IL CLUB DAL CAMPIONATO | Calcio nel caos

Palla in rete (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Ennesima brutta pagina per il calcio italiano che perde uno dei club protagonisti degli ultimi anni. Addio professionismo.

Il calcio italiano è stato testimone negli ultimi anni di un fenomeno preoccupante: la caduta di diversi club storici, costretti a dichiarare fallimento e a ripartire dalle categorie dilettantistiche. Una situazione che evidenzia le difficoltà economiche e gestionali.

Tra gli esempi più eclatanti vi è il Palermo, una società con una lunga storia in Serie A, che nel 2019 è stata dichiarata fallita e ha dovuto ripartire dalla Serie D. Un duro colpo per la città e i suoi tifosi.

Simile sorte è toccata alla Reggina, altro club con trascorsi importanti nella massima serie. Negli ultimi anni, la società amaranto è stata travolta da una valanga di debiti, culminata nel 2023 con la mancata iscrizione al campionato di Serie B e il successivo fallimento.

Anche il Catania, presenza storica in Serie A, ha vissuto un tragico epilogo. Nel dicembre 2021, a causa di gravi problemi societari e finanziari, il club è stato dichiarato fallito. Infine, il Chievo Verona, per anni una splendida realtà del calcio italiano, ha subito la stessa sorte nel 2021, escluso dai campionati professionistici per inadempienze tributarie e costretto a ripartire dalla Terza Categoria.

Caos nel finale di Serie B

La Serie B è stata teatro di un incredibile caos verso la fine della stagione, che ha riscritto parzialmente i verdetti finali. Tutto è scaturito da una penalizzazione per il Brescia per irregolarità amministrative. Questa situazione ha generato un’onda d’urto che ha coinvolto diverse squadre nella zona calda della classifica.

Il Frosinone, che inizialmente avrebbe dovuto affrontare i playout per la salvezza, si è trovato in una posizione di sicurezza. Allo stesso tempo, la Sampdoria, che era già retrocessa sul campo, ha avuto una nuova chance di permanenza in Serie B e lo ha fatto condannando la Salernitana alla retrocessione vincendo lo spareggio.

Addio Brescia

Il Brescia è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C 2025-2026 dalla FIGC, ponendo fine a 114 anni di calcio professionistico per il club. La decisione è motivata dal mancato pagamento degli emolumenti, della tassa di iscrizione e del deposito a garanzia, requisiti fondamentali per la licenza.

Ora si apre la strada a un nuovo inizio: un progetto di rilancio, che punta a riportare la squadra in campo, anche se resta da risolvere la questione dello stadio Rigamonti. Il futuro del calcio bresciano si trova ora di fronte alla sfida di una ripartenza, con la speranza di tornare presto nei campionati che contano.