COMUNICATO UFFICIALE: “Il mister è stato sollevato dall’incarico” | Il ds si è preso tutta la responsabilità

Cambio radicale per il club, che esonera il tecnico tramite il comunicato ufficiale: il ds si prende le responsabilità di tutto.

Siamo ormai abituati al fatto che spesso e volentieri i tecnici vengono esonerati dalle squadre. Questi provvedimenti vengono adottati dalle società quando ritengono che il lavoro dell’allenatore non stia portando ai risultati attesi o quando ci sono divergenze strategiche e tecniche. L’esonero è spesso una misura drastica, ma a volte inevitabile per cercare di invertire una situazione negativa.

Le ragioni dietro a una scelta del genere possono essere molteplici: risultati insoddisfacenti, conflitti interni con i giocatori o la dirigenza, cambiamenti nella filosofia della società o la necessità di dare una scossa psicologica alla squadra. Lo abbiamo visto in questa stagione in Serie A con i vari De Rossi, Fonseca, Gotti e tanti altri, sollevati dai loro incarichi alle volte forse in maniera troppo frettolosa.

E di recente un altro caso del genere si è verificato in Italia. Il club ha infatti emanato il comunicato ufficiale, che ha dunque segnato la fine dell’avventura per il mister. Al tempo stesso però a prendersi la responsabilità di quanto accaduto è stato il direttore sportivo.

Arriva l’esonero: ecco il comunicato ufficiale

Dopo i risultati non proprio positivi arrivati negli ultimi tempi, l’Arezzo ha deciso di esonerare mister Troise. L’ex difensore è stato dunque individuato come il responsabile di questa situazione, ed è stato sollevato dall’incarico. Di seguito il comunicato della società toscana.

“L’ S.S. Arezzo comunica di aver sollevato, con effetto immediato, il Sig. Emanuele Troise dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, nonché l’allenatore in seconda, Sig. Domenico di Cecco. – Poi i ringraziamenti del caso – La Società desidera esprimere il proprio ringraziamento ai Mister per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso di questi mesi di lavoro, augurando loro le migliori fortune per il proseguimento della loro carriera professionale”.

Il ds ha fatto capire tutto

Proprio di recente il direttore sportivo del club amaranto aveva lasciato aperta la porta dell’esonero per Troise, che si è dunque concretizzato per davvero.

Adesso l’Arezzo sarà guidato dal vice Domenico Di Cecco, in attesa di qualche altra soluzione che possa dare stabilità alla squadra e che riporti la compagine toscana in alto.