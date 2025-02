COMUNICATO UFFICIALE FIA: “Il regolamento è cambiato” | Panico in casa Ferrari

Caos assoluto in quel di Maranello: la FIA ha cambiato le regole e adesso la Ferrari rischia di pagarne amaramente le conseguenze.

Si avvicina sempre di più lo start del Mondiale di Formula 1. Le scuderie sono pronte per darsi battaglia in questo nuovo anno, con i tifosi e gli appassionati che non vedono l’ora di rimettersi in gioco. L’attesa più grande di tutte però c’è di sicuro in casa Ferrari, dove dopo che lo scorso anno la macchina è tornata competitiva, e si è sfiorato il titolo costruttori, è arrivata l’ora di rimettersi davanti a tutti.

Ad alzare queste aspettative poi ci ha pensato l’arrivo a Maranello di un certo Lewis Hamilton. Presentato nelle scorse settimane infatti il sette volte campione del mondo inglese vuole vincere ancora, e farà di tutto per ottenere la sua ottava affermazione proprio con la scuderia italiana.

Allo stesso modo poi c’è grande curiosità tra appassionati e addetti ai lavori di capire come si svilupperà il dualismo interno, e magari non solo visto che i due sono tra i principali favoriti per la corsa al titolo, con Charles Leclerc, il quale nonostante l’arrivo della leggenda ex Mercedes vuole rimanere il numero uno della rossa.

Grandi aspettative, ma una regola cambia tutto

Come detto quindi le aspettative sono enormi in quel di Maranello, anche se c’è la consapevolezza di dover sfidare avversari di altissimo livello. Su tutti Max Verstappen, ingiocabile negli ultimi anni e reduce da 4 titoli mondiali di fila, e la McLaren, che ha invece trionfato nei costruttori e vuole affermarsi ulteriormente.

Le difficoltà saranno tante dunque per la Ferrari. Purtroppo però nelle ultime ore un altro tassello in negativo ha messo i bastoni tra le ruote alla scuderia emiliana. La FIA infatti con un comunicato ufficiale ha cambiato totalmente le regole generando il panico.

L’annuncio che gela la Ferrari e non solo

Recentemente la FIA ha cambiato una regola riguardante le ali flessibili, mettendo in seria difficoltà la Ferrari. Di seguito il comunicato riportato da autoblog.it, che spiega per bene la questione.

Si legge: ”Una nuova direttiva tecnica della Federazione Internazionale impone test più severi sulla flessibilità delle ali, mettendo in seria difficoltà soprattutto Ferrari e Red Bull, che avevano già sviluppato le proprie monoposto secondo i precedenti standard”. Qualcosa quindi su cui adesso bisogna lavorare.