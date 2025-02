COMUNICATO UFFICIALE – “Concluso l’acquisto dalla Juventus”: hanno pagato la clausola | Giuntoli lo vende col campionato in corso

Calciomercato Juventus, c’è il comunicato ufficiale: cessione definita da Cristiano Giuntoli, il calciatore lascia Torino a titolo definitivo.

Il calciomercato non dorme mai. Più che un antico adagio, una verità che gli addetti ai lavori conoscono fin troppo bene. Anche quando non sono in corso sessioni di trattative, i dirigenti lavorano abilmente sottotraccia per chiudere accordi a fari spenti e assicurarsi i giocatori più idonei al credo tattico dell’allenatore.

Non sorprende, pertanto, che anche in questo periodo dell’anno si registrino movimenti in uscita ormai definiti, talvolta addirittura con comunicati stampa ufficiali diramati dalle società. Esattamente quanto sta avvenendo in casa Juventus, con la cessione di un tesserato zebrato già perfezionata.

Un addio che non può non essere ritenuto doloroso da parte dei tifosi, che hanno sempre sostenuto il calciatore, fino a farne un beniamino della curva. Cristiano Giuntoli, tuttavia, non ha avuto la benché minima esitazione: complice anche la prematura eliminazione della “Vecchia Signora” dalla UEFA Champions League, le casse zebrate piangono.

Ecco spiegato perché anche un singolo “colpo” in uscita non vada sottovalutato, in quanto foriero di ossigeno per le finanze del club sabaudo. Certo, i supporters juventini non possono dirsi felici, in quanto la separazione avviene a titolo definitivo e il giocatore in questione ha sempre dato tutto per la maglia, alla quale era profondamente legato.

UFFICIALE – GIUNTOLI LO HA VENDUTO: trattativa definita, addio alla Juventus

Il tutto mentre la Juventus in campionato ha ripreso a viaggiare a ritmi altissimi, con quattro vittorie in altrettante partite e dodici punti totalizzati negli ultimi 360 minuti. Una tabella di marcia che ha rilanciato le chance di qualificazione alla prossima Champions League da parte di Locatelli e compagni e che Thiago Motta ha accolto col sorriso.

Nonostante il trend positivo, Giuntoli ha inteso perfezionare l’addio di uno dei protagonisti della storia recente di “Madama”, tra gli artefici della conquista della Coppa Italia 2023/2024 sotto la guida di Massimiliano Allegri, quel giorno alla sua ultima partita da tecnico dei bianconeri.

A campionato in corso: tutto fatto, lascia Torino

Si tratta di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista, approdato al Venezia la scorsa estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ha soddisfatto le condizioni minime previste nell’accordo per far sì che i lagunari riscattassero il suo cartellino.

A riferirlo è il giornalista Nicolò Schira, secondo il quale l’ex zebrato si legherà agli arancioneroverdi con un contratto valido fino al 2029. A detta dell’esperto, sono stati raggiunti i requisiti utili a rendere effettivo l’obbligo di riscatto (3,5 milioni di euro + 0,5 milioni di euro come bonus, ndr) dalla Juventus. Nota a margine: la “Vecchia Signora” avrà diritto anche al 10 per cento sulla rivendita futura del calciatore.