COMUNICATO UFFICIALE – “Abbiamo sollevato dall’incarico il mister”: dopo il Parma arriva un altro esonero | Scossa per la salvezza

Non solo il Parma che ha sollevato dall’incarico Fabio Pecchia, nelle ultime ore la notizia di un altro esonero in Italia

Altro cambio in panchina in Serie A. Il Parma, dopo l’ennesima sconfitta in campionato contro la Roma, ha deciso di sollevare dall’incarico Fabio Pecchia. Ovvero colui che aveva riportato i ducali nella massima serie proprio nella passata stagione.

La situazione degli emiliani in classifica non è affatto delle migliori: terz’ultimo posto in classifica ed in piena zona retrocessione. Ad un solo punto di distanza dall’Empoli che, in questo momento, sarebbe salvo. Al suo posto Krause ha deciso di affidarsi a Cristian Chivu.

Quello di Pecchia, però, non è stato affatto l’unico esonero di questo inizio settimana. Proprio nelle ultime ore il club, attraverso un comunicato, ha deciso di dare il proprio benservito al suo oramai ex tecnico.

Fatale, anche per lui, l’ennesimo risultato negativo ottenuto in questa stagione che si sta complicando sempre di più. Il tutto avviene dopo che c’era stata una sonora contestazione da parte della tifoseria che ha richiamato la squadra sotto la curva per avere un colloquio.

Non solo Pecchia, arriva un altro esonero: adesso è ufficiale

Ribaltone in panchina anche in Serie B dove il Frosinone ha cambiato il suo secondo allenatore di questa stagione. Se prima era stato il turno di Vincenzo Vivarini (dalla 1° alla 9° giornata), questa volta è toccato a Leandro Greco. L’ex trequartista della Roma non ha saputo risollevare un ambiente con il morale a terra. I ciociari, infatti, si trovano in piena zona retrocessione con soli 23 punti conquistati fino ad ora. Decisamente troppo pochi per la società che ha deciso di dare un’altra svolta.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il pareggio interno contro la Reggiana. Un punto che non ha soddisfatto la tifoseria che ha contestato duramente i suoi beniamini. La società, nel comunicato, ha comunque ringraziato Greco ed il suo staff per il lavoro svolto in questi mesi. Subito è partita la caccia al nuovo allenatore. A quanto pare la decisione sarebbe stata presa, anche se mancherebbe ancora l’ufficialità.

Pareggio fatale per il tecnico, arriva l’esonero: ecco il nome del sostituto

A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto per la sua sostituzione si sta facendo, anche con una certa insistenza, il nome di Paolo Bianco. L’ex difensore dell’Atalanta è reduce dall’esperienza con il Modena terminata con un esonero.

Nel caso in cui Bianco dovesse essere annunciato come nuova guida tecnica per i ciociari non avrà sicuramente un compito facile. Soprattutto a partire dal prossimo impegno di campionato: quello di domenica 23 febbraio, in trasferta, contro la Salernitana.