COMUNICATO STAMPA E PRESENTAZIONE ALLO STADIO: preso Paul Pogba a parametro zero | 2 allenamenti e subito in campo

Paul Pogba è pronto a ritornare ad essere protagonista, il brutto periodo è solo un ricordo: scende subito in campo

L’11 marzo può essere un giorno come tutti gli altri per le persone. Non per Paul Pogba che, finalmente per lui, ha visto terminare la squalifica per doping che gli era stata inflitta.

La stessa che gli aveva causato la rescissione del contratto con la Juventus lo scorso anno. Adesso il francese può ripartire ed intende farlo nella migliore maniera possibile.

Ancor prima che la squalifica giungesse al termine si parlava, anche in maniera abbastanza insistente, del suo futuro calcistico. Un futuro che, però, non dovrebbe continuare (a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto) in Europa.

La cosa certa è che il classe ’93 non ha mai smesso di allenarsi, seppur da solo e con l’aiuto di un preparatore atletico di fiducia per non perdere mai il ritmo partita e, soprattutto, la forma. La sua destinazione è quasi ufficiale.

Pogba pronto a ripartire, oramai non ci sono più dubbi: annuncio ad un passo

Come riportato in precedenza la sanzione, nei confronti di Paul Pogba, è terminata. A questo punto il suo possibile approdo nella Major League Soccer è ad un passo. La destinazione più probabile per il centrocampista sono proprio gli USA che lo stanno corteggiando da un bel pò di tempo. Non in una squadra qualunque visto che approderebbe nel team dove milita uno dei calciatori più forti di tutti i tempi come Lionel Messi. Si tratta, appunto, dell’Inter Miami che in vista dell’imminente nuova stagione vuole ripartire alla grande.

Pogba, in ogni caso, sarebbe in ottima compagnia visto che nel club di proprietà di David Beckham militano altre vecchie conoscenze del calcio europeo come Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba e molti altri ancora. Possibile che l’annuncio possa arrivare anche nei prossimi giorni. Anche negli USA sono sempre più convinti che il calciatore firmerà il contratto che lo legherà all’Inter Miami.

Pogba riparte, a breve l’annuncio: giocherà con il calciatore più forte di sempre

Niente Europa e, soprattutto, niente Arabia Saudita per Paul Pogba che ha sì voglia di una nuova esperienza, ma in una meta “diversa”. La cosa certa è che il calciatore ha voglia di ritornare in campo dopo ben 18 mesi di squalifica che gli hanno impedito di fare quello che di più ama al mondo.

Soprattutto dimenticare e mettere, definitivamente, alle spalle la seconda esperienza con i bianconeri che si è rivelata a dir poco imbarazzante. Sia dal punto di vista dei risultati che dal rendimento offerto in campo.