Compra lo stadio e noi compriamo la società: ARABI FINALMENTE IN SERIE A | Scudetto in 3 anni

Svolta improvvisa per un club del nostro campionato, che dopo aver comprato lo stadio cambierà proprietà: le aspettative sono altissime.

Negli ultimi due decenni, le proprietà arabe hanno rivoluzionato il calcio mondiale, trasformando club storici in potenze finanziarie e sportive. Fondi sovrani e investitori privati provenienti da paesi come Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita hanno acquisito squadre di primo livello, cambiando gli equilibri economici del calcio.

Uno dei primi esempi di questo fenomeno è stato l’acquisto del Manchester City nel 2008 da parte dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, che ha trasformato il club in una delle squadre più dominanti d’Europa. Ma lo stesso è poi accaduto con il PSG, il Newcastle e con tanti altri club. Anche in Italia, però in Serie B, il Palermo è passato sotto il controllo degli emiri (è la stessa società che possiede i Citizens).

A breve però i soldi degli sceicchi dovrebbero finalmente arrivare anche in Serie A. Infatti una società sta per cedere le proprie quote ai ricchi proprietari arabi, che sono pronti a rendere competitiva la squadra e a farle vincere lo scudetto in pochi anni. Ad una condizione però, l’attuale proprietà deve prima comprare lo stadio.

Ecco chi cambia proprietà

Diversi club del nostro campionato nel corso degli ultimi mesi sono finiti sulle prime pagine dei giornali per quanto riguarda un possibile cambio di proprietà. Uno di questi è il Torino. I tifosi granata stanno chiedendo a gran voce ad Urbano Cairo di vendere la società, tanto da avervi dedicato anche un coro.

E il patron del Toro sta seriamente pensando di fare questa mossa. Tuttavia per far andare in porto un ipotetico affare sarà prima necessario un investimento importante da parte del presidente, che solo in seguito a questo potrà sbarazzarsi del club piemontese.

Cessione sì, ma solo dopo aver comprato lo stadio

Al momento Cairo non ha trovato investitori per il suo Torino, ma per rendere il club granata più appetibile ha un colpo in canna: comprare lo stadio Olimpico Grande Torino, il cui contratto di affitto scade a giugno prossimo.

Solo così probabilmente i papabili acquirenti, su tutti il fondo saudita PIF, sarebbero seriamente interessati a rilevare il Toro e a portarlo ai massimi livelli del calcio italiano.