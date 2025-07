COMOLLI COME GIUNTOLI: “Out” | Arriva l’annuncio improvviso sui social

La Vecchia Signora al centro del clamore mediatico e soprattutto social, alcuni utenti insorgono su X. Cosa succede.

L’addio di Cristiano Giuntoli alla Juventus è stato accompagnato da non pochi malumori e critiche da parte della tifoseria bianconera. Arrivato con grandi aspettative dopo i successi al Napoli, il ds è finito nel mirino per alcune scelte che non hanno convinto appieno la piazza.

Le critiche a Giuntoli si sono concentrate sul suo operato, giudicato da molti insufficiente per le ambizioni del club. Si è parlato di un “Re Mida” che non ha avuto il tocco magico a Torino, e di una gestione che non ha soddisfatto le richieste di colpi importanti.

A raccogliere l’eredità di Giuntoli è arrivato Damien Comolli, un dirigente di fama internazionale con una vasta esperienza nel mondo del calcio. Francese, classe 1971, Comolli vanta un curriculum che spazia dal ruolo di allenatore, a quello di scout, direttore sportivo e persino presidente di club. La sua carriera è costellata di successi e di scoperte di talenti.

Comolli ha ricoperto ruoli chiave in club prestigiosi come Arsenal, Tottenham e Liverpool, dove ha contribuito a portare giocatori del calibro di Thierry Henry, Luka Modric, Gareth Bale e Luis Suarez. Più recentemente è stato presidente del Tolosa, guidando il club alla promozione in Ligue 1 e alla vittoria della Coppa di Francia.

Juve al Mondiale

La Juventus ha iniziato il Mondiale per Club con prestazioni dominanti nel girone, vincendo per 5-0 contro l’Al Ain e per 4-1 contro il Wydad Casablanca. Un avvio promettente che faceva ben sperare per il prosieguo del torneo, mostrando un’ottima condizione fisica e tattica della squadra bianconera.

Tuttavia, il percorso ha subito una brusca frenata con la pesante sconfitta per 5-2 contro il Manchester City. Agli ottavi è stata poi eliminata dal Real Madrid, perdendo 1-0 a causa di una rete di Garcia. Questa sconfitta ha posto fine al sogno bianconero del Mondiale.

Critiche a Comolli ma arriva David

Dopo la deludente eliminazione al Mondiale e un mercato che, nonostante le finestre speciali, stentava a decollare, la pazienza di alcuni tifosi juventini ha iniziato a scarseggiare. Sui social, l’hashtag #ComolliOut ha iniziato a circolare con insistenza, richiamando la contestazione rivolta in passato all’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Tuttavia, il malcontento si è placato in fretta con l’arrivo imminente di Jonathan David. L’attaccante canadese, classe 2000, è atteso a Torino per le visite mediche e firmerà un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2030, con uno stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione più 2 milioni di bonus. Il suo arrivo a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con il Lille, rappresenta un colpo importante e ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria.