Como, vari club di Serie B interessati a Gabrielloni

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Grande interesse in Serie B per il centravanti del Como Alessandro Gabrielloni. L’attaccante dei biancoblu è infatti uno dei nomi più gettonati nel campionato cadetto, e per rinforzare il loro reparto offensivo almeno sette squadre starebbero pensando al classe ’94.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per l’attaccante c’è stata una chiamata dell’Avellino, che sta cercando il sostituto dell’infortunato Andrea Favilli.  Anche la Juve Stabia sta spingendo in queste ore per aggiudicarsi il giocatore, mentre restano più defilate Catanzaro e Modena che hanno chiesto informazioni. Sullo sfondo invece altre tre formazioni cadette: Spezia, Cesena e Sampdoria, che dovrebbero però prima cedere un attaccante.

 

