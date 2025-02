COME INFORTUNATO?! Ibrahimovic lo scopre qualche minuto prima delle visite mediche: salta tutto?

Il dirigente svedese scopre l’infortunio del calciatore proprio quando stavano per svolgersi le visite mediche di rito: l’affare salta subito.

Manca sempre meno alla chiusura ufficiale della sessione di trasferimenti estiva. Le società in questo mese di gennaio si sono impegnate per regalare i rinforzi richiesti dagli allenatori. Sebbene la disponibilità economica in Serie A non è delle più importanti, i nostri club hanno provato a cogliere le occasioni che si presentavano lungo la strada.

Ad esempio il Milan ha messo a segno un colpo importante, ovvero quello che ha portato sotto la Madonnina Kyle Walker, terzino destro inglese che ha vinto di tutto con la maglia del Manchester City. Il 34enne è arrivato in prestito con diritto di riscatto ad appena 5 milioni di euro, e si candida per essere uno dei pilastri del Diavolo nei prossimi mesi.

Ma la campagna acquisti rossonera non si è affatto conclusa qui, e in particolar modo la società sette volte campione d’Europa aveva messo nel mirino un altro calciatore di livello assoluto. Tuttavia, proprio quando la trattativa sembrava aver dato un esito positivo, e il ragazzo stava per svolgere le consuete visite mediche di rito, è arrivato lo stop clamoroso a causa di un infortunio, che ha gelato completamente Ibrahimovic e tutto l’ambiente.

Milan, salta il colpaccio per un infortunio

Tanti calciatori vengono accostati al Milan, e non solo, in questi ultimi giorni di mercato. Per uno di questi però i discorsi sembravano davvero belli avanzati, con il club milanese che spingeva per un suo acquisto.

Stiamo parlando di Santiago Gimenez, centravanti messicano che sarebbe dovuto diventare il nuovo fulcro del reparto offensivo rossonero. Tuttavia quanto accaduto nelle scorse ore ha lasciato tutti senza parole.

Ecco che cosa è successo

Nel corso dell’ultima partita della fase a gironi di Champions League, Gimenez, che con il suo Feyenoord è stato sconfitto dal Lilla, dopo aver siglato una rete si è fatto male, in maniera anche piuttosto seria. Nonostante ancora non si hanno grandi notizie del suo problema, l’averlo visto in spogliatoio con le stampelle ha fatto capire che si potesse trattare di qualcosa di molto serio.

Per questo motivo il Milan, che stava intensificando i discorsi con la società olandese, adesso potrebbe mollare la presa. Le vie del mercato però, soprattutto negli ultimi giorni, sono infinite.