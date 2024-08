Come funzionano i bonus nei siti di gioco? Panoramica

Mai come negli ultimi anni il settore del gioco d'azzardo è riuscito a penetrare sul web. Non è solo la conseguenza pratica di un mondo sempre più digitale, ma anche il risultato di alcuni fattori che hanno dato un forte impulso in questa direzione: lo stop forzato ai movimenti dovuto alla pandemia, che ha spinto molti operatori del settore a offrire esperienze sempre più ricche e immersive anche online, ma anche lo sviluppo di siti e applicazioni sempre più fruibili anche da mobile. Uno dei principali fattori di attrazione per i siti di gioco è rappresentato dai bonus e dalle promozioni: ne esistono di diversi tipi e riconoscerli non è sempre così immediato. In questo articolo, analizziamo i vari tipi di bonus e il loro funzionamento.

Il bonus di benvenuto

Il tipo di promozione che non può mancare in nessun sito di gioco è il bonus di benvenuto. Si tratta di un’offerta dedicata a chi completa l’iscrizione, solitamente dopo il primo deposito. Nella maggior parte dei casi, esso è strutturato in una percentuale sul primo deposito fino a un certo tetto, ma molto spesso comprende anche alcuni giri gratuiti su alcune slot selezionate. Per esempio, un bonus benvenuto del 50% fino a 100€ indica che un giocatore può ricevere una somma aggiuntiva pari alla metà, ovvero al 50% del proprio deposito, ma non superiore a 100€: con un primo versamento di 60€, per esempio, si ottengono 30€ grazie alla promozione. Questi bonus, come la maggior parte delle promozioni offerte dai casinò, richiedono di soddisfare alcuni requisiti di puntata, per esempio rigiocare l’importo del bonus un certo numero di volte, prima che l’importo venga trasformato in saldo prelevabile dal conto di gioco.

I bonus senza deposito e i fun bonus

Il bonus senza deposito è una promozione relativamente recente, ma sempre più popolare. Di norma, anche questa viene dedicata più frequentemente ai nuovi iscritti e, proprio come suggerisce il nome, consiste nell’accredito di una somma di denaro, generalmente piccola, prima ancora che venga effettuato il primo deposito da parte del giocatore. Quando gli importi del bonus sono comunque generosi, comunque, a essere maggiori rispetto ai bonus più tradizionali sono solitamente i requisiti di puntata. Alcuni operatori del settore del gioco d’azzardo possono richiedere l’inserimento di alcuni codici per poter attivare e riscattare questo particolare tipo di bonus. I fun bonus, invece, rappresentano una sorta di valuta virtuale, spesso legata alle sezioni slot: per convertire queste somme in denaro reale, e quindi saldo prelevabile dal conto, è necessario ovviamente soddisfare alcuni requisiti di scommessa e rigiocarle un certo numero di volte.

Bonus cashback e i giri gratuiti sulle slot

I bonus cashback sono fra i più comuni e apprezzati sui siti di gioco. Come suggerisce il termine stesso, in uso anche al di fuori del mondo del gioco d’azzardo, il cashback consente di ottenere una percentuale di rimborso delle perdite fatte registrare in un determinato periodo di tempo, solitamente coincidente con la settimana o il mese. Supponendo di aver puntato e perso 50€ in una settimana e di poter usufruire del 25% di cashback, sarebbe possibile recuperare 12,50€. Nella maggior parte dei casi, ai giocatori non viene richiesto di raggiungere particolari obiettivi di scommessa: il loro vantaggio è quello di consentire di mitigare gli effetti di momenti non particolarmente fortunati. Tra gli altri bonus ricorrenti, comunque, molti operatori offrono anche la possibilità di tentare in maniera gratuita la sorte su slot machine selezionate, anche per invogliare i giocatori ad approcciarsi a questa sezione del catalogo, offrendo alcuni giri gratuiti anche noti come free spin.

Bonus live, VIP e tornei

In un’offerta sempre più ricca e articolata, molti operatori scelgono di dedicare specifiche promozioni alla sezione casinò con croupier dal vivo o scommesse sportive live, oltre a mettere a disposizione anche veri e propri programmi fedeltà dedicati ai giocatori più assidui o a quelli che ottengono i migliori risultati. I vantaggi dei programmi VIP sono, fra gli altri, anche bonus dedicati, seppur sempre appartenenti alle categorie analizzate nei precedenti paragrafi, spesso con requisiti di puntata inferiori, e quindi più accessibili. Molti giocatori, invece, possono cimentarsi nei tornei: anch’essi sono pensati nello specifico per premiare chi gioca abitualmente o chi, semplicemente, chi si rivela più bravo. I tornei prevedono la creazione di un vero e proprio montepremi, con classifiche e premi a scalare: a volte vengono erogati direttamente in denaro reale, in alcuni casi possono comprendere anche offerte promozionali e giri gratuiti.