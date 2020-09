Nelle ultime ore è emerso l’accostamento al Palermo di Lorenzo Lollo, centrocampista di proprietà del Venezia. Clicca qui

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non ci sarebbe stato alcun contatto fra il club rosanero e l’entourage del calciatore. Palermo viene considerata una piazza importante, ma allo stesso tempo il classe ’90 avrebbe manifestato la propria di intenzione di militare nel campionato di Serie B. La situazione potrebbe cambiare nel caso in cui arrivasse un’offerta importante per il calciatore, basata su un contratto pluriennale e che permetta al giocatore di essere fulcro del progetto.

Lorenzo Lollo, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Venezia, è un centrocampista duttile e di quantità. La sua esperienza più importante in carriera è quella con la maglia del Carpi, dal 2013 al 2017, che ha contraddistinto la promozione in A degli emiliani. Successivamente un biennio con l’Empoli e le avventure con Padova e Venezia in B.