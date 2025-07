COLPO IN ATTACCO GRATIS: Marotta “svende” il turco | Scambio in Premier League

Possibili novità importanti in casa Inter e si potrebbe aprire uno scenario con uno scambio secco con un club di Premier.

Con la conclusione del Mondiale per Club, l’Inter ora può concentrarsi pienamente sulle strategie di mercato. Nonostante i primi acquisti già annunciati, la dirigenza nerazzurra sa che per bilanciare i conti e creare spazio per ulteriori innesti, saranno necessarie alcune cessioni, soprattutto per i giocatori che non rientrano nei piani.

Tra i talenti che potrebbero fare le valigie c’è Sebastiano Esposito. L’attaccante, reduce da un’ottima stagione in prestito con 8 gol e 33 presenze, piace molto alla Fiorentina. Anche il giovane centrocampista argentino Valentin Carboni, dopo il rientro al Mondiale per Club, è nel mirino del Genoa, che punta a ottenerlo in prestito per dargli continuità.

Un’altra partenza probabile riguarda Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, che ha deluso le aspettative nella sua prima stagione all’Inter con soli 3 gol in 43 presenze, è nel mirino di club della Premier League come il Nottingham Forest e della Süper Lig turca, in particolare il Besiktas.

La posizione di Davide Frattesi è tutta da valutare. Il centrocampista, nonostante il suo valore, non ha trovato lo spazio desiderato con continuità e potrebbe essere ceduto in caso di un’offerta congrua. Su di lui si registra un forte interesse dall’Atletico Madrid, che sta insistendo per portarlo in Spagna.

Parole di fuoco su Calhanoglu

La sconfitta dell’Inter contro il Fluminense ha acceso la miccia nello spogliatoio. Lautaro Martinez non ha nascosto la sua delusione: “Ho visto cose che non mi sono piaciute. Qui deve voler stare chi vuole lottare, chi non vuole deve andare via”. Parole forti, che il presidente Beppe Marotta ha poi collegato a Hakan Calhanoglu, il cui futuro in nerazzurro è sempre più incerto.

La replica di Calhanoglu è stata immediata e altrettanto dura. Tramite i social, il centrocampista turco ha scritto: “Parole dure. Parole che dividono, non uniscono. Il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo”. Il suo messaggio sottolinea un clima teso.

Scambio col Man Utd?

Le voci su un possibile addio di Hakan Calhanoglu dall’Inter si fanno sempre più insistenti. Il centrocampista turco, dopo le recenti tensioni, potrebbe fare ritorno in Turchia, con il Galatasaray che si conferma la destinazione più probabile.

Tuttavia, secondo alcuni media inglesi, il Manchester United si sarebbe inserito nella corsa per Calhanoglu. I Red Devils sarebbero interessati al regista nerazzurro e starebbero valutando una clamorosa ipotesi di scambio. L’idea sarebbe quella di offrire uno tra gli attaccanti Marcus Rashford o Alejandro Garnacho per convincere l’Inter a cedere il proprio metronomo e rinforzare contestualmente l’attacco.