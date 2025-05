Colpo di scena Leonardo Bonucci: fumata bianca | “Mi ha chiamato Antonio Conte”

Potrebbero esserci presto novità interessanti per l’ex difensore della Juventus.

Dopo l’annuncio ufficiale del ritiro dal calcio giocato, Leonardo Bonucci ha dato subito il via alla sua nuova avventura da allenatore. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana non ha perso tempo e ha iniziato il percorso per ottenere il patentino, dimostrando una chiara volontà di restare nel mondo del calcio con un ruolo da protagonista anche fuori dal campo.

Bonucci ha iniziato ad affiancare alcuni staff tecnici in ambienti professionistici per osservare e imparare, approfittando delle sue conoscenze tattiche maturate in oltre vent’anni di carriera. Già durante i suoi ultimi mesi da calciatore, aveva mostrato attitudine da leader e un approccio molto comunicativo, caratteristiche che fanno ben sperare per la sua nuova veste da tecnico.

Nei primi passi della sua transizione, ha avuto modo di confrontarsi con allenatori di alto livello, tra cui Allegri, Spalletti e altri protagonisti della Serie A, raccogliendo consigli e spunti. La sua esperienza internazionale, unita alla sua capacità di leggere il gioco da difensore centrale, potrebbero rappresentare un valore aggiunto nella costruzione della sua futura identità tattica.

Anche se non ha ancora assunto una panchina ufficiale, Bonucci viene già considerato un profilo interessante per il futuro del calcio italiano. In molti lo immaginano presto alla guida di una squadra giovanile o di una formazione di Serie B, dove potrà mettere alla prova il suo carisma e la sua visione del gioco. La sua seconda carriera è appena iniziata, ma i riflettori sono già puntati su di lui.

Bonucci e il legame con Conte

Nel panorama delle voci di mercato e dei ritorni clamorosi, il nome di Antonio Conte è sempre al centro dell’attenzione. Ma a sorprendere è anche Leonardo Bonucci, che non esclude un possibile rientro in bianconero in veste tecnica. In occasione del premio Etrusco, Bonucci ha rivelato un interessante retroscena: “Con Antonio ho parlato già l’anno scorso, voleva portarmi al Napoli”, ha raccontato l’ex difensore, sottolineando quanto forte sia ancora oggi il rapporto con l’allenatore leccese.

Ora che ha intrapreso la carriera da allenatore, Bonucci non nasconde che una chiamata da parte di Conte potrebbe rappresentare una svolta: “Oggi mi farei volentieri un altro anno con Bernardo Corradi, ma se arrivasse la chiamata di Antonio la valuterei. Sarebbe un accelerometro per la mia carriera”. Parole che testimoniano non solo la stima nei confronti di Conte, ma anche l’ambizione di bruciare le tappe nel nuovo percorso professionale.

Juve nel destino? Bonucci resta vigile

Bonucci, che da giocatore ha scritto pagine indelebili della storia juventina, resta un volto simbolo per i tifosi bianconeri. Un suo eventuale ritorno alla Juventus, seppur con ruoli differenti, avrebbe un forte valore emotivo e identitario. L’ipotesi di vederlo nello staff tecnico di Conte non appare così remota.

In attesa di sviluppi, Bonucci continua a formarsi e a osservare da vicino il mondo del calcio. Ma il richiamo della Juventus, o anche quello di Conte, potrebbe presto accelerare il suo cammino verso la panchina.