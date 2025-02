COLPO DI MERCATO SUL GONG: preso Mario Rui a parametro zero | Titolare sulla fascia sinistra

Il terzino portoghese, dopo l’addio al Napoli, è pronto ad iniziare una nuova esperienza: sarà titolare sulla corsia mancina.

Si è conclusa questa sessione di mercato invernale. In Serie A sono state tante le sorprese a cui abbiamo assistito. Diversi calciatori di livello infatti sono arrivati nel nostro campionato, regalandoci un gennaio come da tempo ormai non si vedeva nel nostro campionato.

Allo stesso modo però ci sono stati anche alcuni dolorosi addii, come ad esempio quello di Danilo, quello di Morata e soprattutto quello di Khvicha Kvarastskhelia, che ha spinto per lasciare Napoli e accasarsi al PSG. Detto ciò nonostante tutti questi movimenti c’è qualcuno che ancora non è riuscito a completare la propria rosa.

Nessun problema, o meglio quasi nessuno, per questi club, visto che hanno adesso la possibilità di pescare dalla lista svincolati e di mettere sotto contratto a parametro zero questi giocatori. Ed uno dei nomi che circola maggiormente da questo punto di vista è quello di Mario Rui, che avrebbe ricevuto un’importante offerta per fare il titolare sulla fascia sinistra.

Pronto a ricominciare dopo la fine della storia a Napoli

Con l’approdo di Antonio Conte in estate, il Napoli ha dato il benservito a diversi calciatori. Uno di questi è stato Mario Rui, che però in estate non è riuscito a trovarsi una nuova sistemazione. Rimasto ai margini della rosa azzurra fino a qualche settimana fa però il portoghese ha trovato un accordo con la società di Aurelio De Laurentiis per la rescissione del contratto.

Di conseguenza adesso il calciatore si trova svincolato, e non vede l’ora di ricominciare una nuova avventura. E ciò potrebbe arrivare in men che non si dica, visto che un club è alle battute finali per potarselo a casa.

Trattativa ad un passo dalla chiusura

Stando a quanto riportato recentemente da TMW, Mario Rui sta trattando i termini del contratto con l’Atlanta United FC, club di Mls. La trattativa tra la società statunitense e il portoghese si basa su un contratto di due anni.

Niente ritorno in patria per lui dunque, cosa che da tempo veniva chiacchierata per il suo futuro, e nemmeno una nuova chance in Serie A, anche se diverse squadre lo avevano cercato nei giorni scorsi e prima della chiusura definitiva di questa sessione di calciomercato.