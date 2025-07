Coas totale ROMA: tre addii improvvisi, e se ne va anche l’allenatore | Cosa è successo

Novità importanti in casa Roma che decide di rifondare dopo un ottimo finale di stagione appena conclusa. Cosa succede.

Per la Roma è tempo di decisioni cruciali e di una nuova era. Dopo l’addio di Claudio Ranieri, che ha intrapreso un nuovo ruolo dirigenziale all’interno del club, la panchina della prima squadra è stata affidata a Gian Piero Gasperini. L’arrivo del tecnico ex Atalanta segna un cambio di rotta significativo.

La società è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sul fronte portieri, è stato rinnovato il contratto di Mile Svilar, una scelta che conferma la fiducia nelle sue qualità. Come vice, il club ha tesserato Devis Vasquez, colombiano ex Empoli e Milan.

Il centrocampo ha visto l’innesto di Neil El Aynaoui, franco-marocchino classe 2001, ex Lens. Questo acquisto mira a dare nuova linfa e dinamismo alla mediana, un reparto cruciale nel sistema di gioco di Gasperini.

Per quanto riguarda l’attacco, la Roma ha puntato su Evan Ferguson, il promettente attaccante irlandese ex Brighton. La sua giovane età e il suo potenziale lo rendono un colpo importante per il reparto offensivo, ovviamente si giocherà il posto con il riconfermato Dovbyk.

Nuovo stadio e cessioni

La Roma non è concentrata solo sul rafforzamento della rosa, ma anche su progetti a lungo termine come il nuovo stadio, un’infrastruttura fondamentale per la crescita e l’autonomia economica del club. Parallelamente, la dirigenza sta lavorando intensamente sul fronte delle cessioni, necessarie per sfoltire l’organico e generare risorse fresche.

Tra i calciatori in uscita, Mario Hermoso ha attirato l’interesse di diverse squadre nella Liga spagnola. Per Angeliño, invece, le opzioni si dividono tra la Premier League inglese e i ricchi club dell’Arabia Saudita. Un addio già concretizzato è quello di Leandro Paredes, che è tornato a giocare in Argentina, liberando un posto importante a centrocampo e riducendo il monte ingaggi.

Cambia volto la Roma Femminile

La Roma Femminile ha annunciato la partenza di tre importanti giocatrici, segnando un momento di significativo rinnovamento per la squadra. Eseosa Aigbogun e Isabella Kresche hanno concluso il loro rapporto con il club al termine del contratto, salutando la Capitale a parametro zero. Sanne Troelsgaard, invece, sembra orientata verso il ritiro definitivo dal calcio giocato, ponendo fine al suo percorso in giallorosso.

Il club ha voluto esprimere la propria gratitudine alle tre atlete con un messaggio social di “in bocca al lupo!”, riconoscendo il loro contributo alla squadra. Questi addii si aggiungono alle partenze già definite di mister Alessandro Spugna e di Moeka Minami, indicando una fase cruciale di rifondazione per la Roma Femminile.