CLAUSOLA RESCISSORIA PAGATA: prendono Huijsen e lo rendono il ministro della difesa | Juventus disperata, in lacrime

A Torino sponda bianconera si stanno mangiando le mani: pagata la ricca clausola rescissoria di Huijsen, che sarà il perno fondamentale della difesa.

Nella scorsa sessione estiva di mercato la Juventus è stata una delle protagoniste assolute. La compagine bianconera ha infatti comprato diversi calciatori di livello per rafforzare la rosa, anche se questi, come abbiamo potuto vedere nella stagione in corso, non si sono rivelati proprio all’altezza della situazione.

Per finanziare la campagna acquisti però la società ha dovuto fare qualche sacrificio. E visto che i top player della rosa non sono stati venduti, si è optato per lasciar partire i gioielli della Next Gen. In primis è stato il turno di Iling Jr ed Enzo Barrenechea. Poi invece è toccato a Matias Soule e Dean Huijsen.

Quest’ultimo però si sta affermando a livelli eccellenti in Premier League, dove sta facendo le fortune del Bournemouth. E adesso la Juventus si sta mangiando non poco le mani. Soprattutto dopo che dalle parti della Continassa è arrivata la clamorosa notizia che vede il pagamento della ricca clausola rescissoria presente nel contratto del classe 2005.

Juve, che perdita economica!

La Juventus ha ceduto il difensore al Bournemouth per poco più di 15 milioni di euro. Una cifra importante, che ha generato una ricca plusvalenza per i bilanci del club, ma che appare piccolissima se si pensa al prezzo per cui ora la società inglese potrà venderlo.

Nel suo contratto è infatti presente una clausola rescissoria di ben 60 milioni di euro. Quattro volte tanto il prezzo indicato in precedenza dunque. Un fatto che sta facendo disperare dunque la società juventina.

Per Huijsen c’è la fila, ma un club è in netto vantaggio

Sul giovane talento olandese con cittadinanza spagnola, ad oggi sembra esserci davvero la fila. Le mire di club come Real Madrid, Barcellona e Manchester City lasciano intendere che in estate per lui potrebbe scatenarsi un’asta all’ingaggio. Tuttavia al momento c’è un club che più degli altri pare in vantaggio e pronto a pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Stiamo parlando del Chelsea, che da tempo lo segue e che sta lavorando per portarlo agli ordini di mister Enzo Maresca. Con buona pace della Juventus, che ancora non si fa capace di come abbia potuto farsi sfuggire una chance simile.