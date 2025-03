CLAUSOLA RESCISSORIA PAGATA: Moise Kean lascia Firenze per lo Scudetto | 52 milioni tutti e subito

Dopo una stagione da urlo Moise Kean è pronto ad effettuare il grande salto: lascia Firenze per 52 milioni di euro

In questo momento è impegnato con la Nazionale italiana per il doppio confronto che vedrà gli Azzurri affrontare la Germania. Il tutto valido per i quarti di finale della Nations League.

Il ct Spalletti e, di conseguenza, i tifosi italiani si aspettano moltissimo da Moise Kean. Il classe 2000, in questa stagione, sta dimostrando di essere all’altezza della situazione. Un campionato strabiliante quello dell’ex Juventus. Probabilmente il migliore da quando è in Serie A.

Tra campionato, Conference League e Coppa Italia ha messo a segno ben 20 reti. Numeri impressionanti, soprattutto per un calciatore che ha vissuto anni difficili in bianconero. Numeri che, allo stesso tempo, hanno stregato il top club di Serie A.

Lo stesso che è pronto a pagare, in vista della prossima sessione del calciomercato, la clausola rescissoria dal valore di 52 milioni di euro. Il presidente ed il mister non hanno dubbi: per rinforzare il reparto offensivo non vogliono altro che il nativo di Vercelli.

Kean, stagione da urlo a Firenze: in estate sarà addio per 52 milioni di motivi…

Quella che sta disputando, attualmente, con la Fiorentina potrebbe risultare essere l’ultima da calciatore per Moise Kean. Le sue prestazioni, infatti, non sono passate inosservate. Né in Italia e nemmeno all’estero dove ha già giocato (Everton e PSG su tutti). Anche se il Napoli vuole giocare d’anticipo e assicurarsi il suo cartellino in estate. Mister Conte, infatti, è rimasto folgorato dalla bravura dell’attaccante, implacabile sotto porta.

Anche contro la Juventus, nonostante non sia riuscito a trovare la via della rete (una annullata per posizione di fuorigioco), ha fornito una prestazione da leader tanto da renderlo come uno dei migliori in campo. De Laurentiis, inoltre, vuole sfruttare anche l’ottimo rapporto di amicizia che ha con il presidente Commisso. Il probabile arrivo di Kean, in questo caso, significherebbe la partenza di un ex viola: vale a dire Giovanni Simeone.

Kean pronto a consacrarsi da prima punta, affare in chiusura in estate

In questo modo Moise Kean potrebbe consacrarsi come prima punta nell’attacco partenopeo. Magari alternandosi con un uomo di fiducia di Conte come Romelu Lukaku.

Queste, ovviamente, sono solamente delle ipotesi. Ma nel caso in cui il nazionale azzurro dovesse arrivare in terra campana di certo non lo farà per essere una riserva. Il duello tra i due attaccanti della Serie A sta per iniziare…