CLAUSOLA RESCISSORIA PAGATA: Huijsen è il colpo per tornare a vincere | 6 mesi dopo è cambiato tutto

Clamoroso colpo di calciomercato: pagata la clausola rescissoria presente nel contratto di Dean Huijsen, il difensore è pronto a riportare il club alla vittoria.

Dean Huijsen è pronto a diventare uno dei grandi colpi del calciomercato estivo 2025. Il difensore è stato ceduto lo scorso anno per 15,2 milioni di euro (+3 di bonus) dalla Juventus al Bournemouth e proprio in landa d’Albione si è distinto per la sua continuità di prestazione e per le sue doti atletiche, utili a qualsiasi pacchetto arretrato del pianeta.

Il club inglese l’ha blindato con un contratto lunghissimo, in scadenza nel 2030, e soprattutto con una clausola rescissoria attivabile a partire da quest’estate. La sua entità è di 50 milioni di sterline (pari a 60 milioni di euro, ndr) e, in caso di partenza del ragazzo, garantirebbe una ricca plusvalenza ai Cherries.

Messosi in mostra nella Juventus Next Gen e aggregato alla Prima Squadra nella prima metà della stagione 2023/2024 (con tanto di debutto a San Siro nel match vinto 0-1 dai bianconeri, ndr), Huijsen era passato poi in prestito alla Roma. Tredici le apparizioni e due i gol siglati sulle sponde del Tevere: numeri che non sono sfuggiti all’occhio attento degli osservatori del Bournemouth, i quali a luglio hanno chiuso la trattativa.

In Inghilterra il classe 2005 è sceso in campo 25 volte fino a questo momento, andando a bersaglio in due occasioni nel campionato di Premier League. Un’ulteriore conferma – se mai ce ne fosse bisogno – del vizio del gol che da sempre lo contraddistingue: caratteristica, questa, che lo rende ancor più interessante.

Huijsen per la svolta: il club lo vuole per tornare a vincere

Stando alle indiscrezioni che circolano tra gli addetti ai lavori e rimbalzano senza soluzione di continuità negli affollati ambienti del calciomercato, il nome di Dean Huijsen campeggerebbe sul taccuino di una squadra estremamente blasonata.

Un’affermazione che non può e non deve in alcun modo sorprendere: la carta d’identità verdissima dell’olandese naturalizzato spagnolo e le sue caratteristiche tecniche e tattiche, non così comuni fra i suoi coetanei, ne fanno un autentico pezzo pregiato. Viene da domandarsi, tra l’altro, se alla Juventus di Thiago Motta non avrebbe fatto comodo e se le valutazioni compiute in estate dall’allenatore e dal ds Giuntoli non siano state superficiali.

Pagamento della clausola e nuovo club: Dean Huijsen spicca il volo

Bayern Monaco e Liverpool si sarebbero già informati, ma i colleghi di talkSPORT parlano di un concreto interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Quest’anno gli infortuni hanno flagellato le Merengues (vedi i vari David Alaba, Dani Carvajal e Antonio Rudiger) e il tecnico di Reggiolo vedrebbe di buon grado l’innesto di un giovane di prospettiva come Dean Huijsen. I 60 milioni di clausola non sarebbero certo un ostacolo…