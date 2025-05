CLAUSOLA RESCISSORIA PAGATA: è fatta per Moise Kean | Telenovela finita: altro che Milan e Roma, giocherà qui

Moise Kean in azione (LaPresse) Ilovepalermocalcio

È tutto da scrivere il futuro dell’attaccante viola che ha vissuto una stagione impeccabile riconquistando anche la Nazionale.

La stagione della Fiorentina è stata caratterizzata da un cambiamento significativo in panchina. Dopo tre anni sotto la guida di Vincenzo Italiano, il club ha deciso di affidarsi a Raffaele Palladino, ex allenatore del Monza.

Nonostante le aspettative, la squadra ha faticato a trovare una continuità di gioco e risultati. I viola hanno vissuto periodi di grandi prestazioni a battute d’arresto totalmente inaspettate. Attualmente, la Fiorentina occupa l’ottavo posto in classifica, a soli tre punti dalla zona Europa, con tre giornate ancora da disputare.

Il cammino della squadra è stato segnato da alcuni passi falsi in campionato, con prestazioni altalenanti che hanno messo in discussione la solidità del progetto tecnico. La dirigenza, soprattutto nella figura del ds Pradè, a cavallo tra il 2024 e il 2025 ha espresso preoccupazione per alcune sconfitte evitabili e prestazioni al di sotto di ogni aspettativa. Nonostante ciò, Palladino ha ricevuto la fiducia della società, con un contratto fino al 2027.

La qualificazione alle competizioni europee resta un obiettivo raggiungibile, ma la Fiorentina dovrà vedersela con il Venezia che cerca punti salvezza, poi lo scontro diretto con il Bologna e all’ultima giornata sul campo dell’Udinese.

Super stagione per Kean

La stagione di Moise Kean alla Fiorentina è stata una delle più prolifiche della sua carriera. In 41 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, ha realizzato 23 gol e fornito svariati assist, contribuendo significativamente al rendimento offensivo della squadra. Il suo impatto è stato evidente, con prestazioni decisive che hanno spesso fatto la differenza.

Il suo ritorno in Nazionale, convocato dal ct Luciano Spalletti per le gare di Nations League, ha segnato un ulteriore passo nel suo processo di maturazione. Kean ha dimostrato di essere un elemento affidabile e in forma, pronto a contribuire al progetto azzurro con la stessa intensità mostrata in viola.

Lo United pensa a Kean

Il Manchester United sta monitorando con attenzione Moise Kean, in vista del mercato estivo. Così come riporta “TMW”, l’italiano ha una clausola rescissoria di 52 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio 2025. Questa cifra è considerata accessibile per i club della Premier League.

Kean, autore di una stagione straordinaria con la maglia viola, ha attirato l’attenzione anche di altri top club europei. Il Bayern Monaco lo sta valutando come possibile investimento per il presente ed il futuro. Nonostante ciò, la Fiorentina sembra intenzionata a trattenerlo almeno per un altro anno, considerando la punta una pedina fondamentale nel proprio scacchiere.