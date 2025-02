CLAUSOLA PAGATA: già a febbraio è chiuso l’affare Nico Paz | Re in Serie A

Tutto deciso per il futuro del giovane gioiello argentino: un club di Serie A ha pagato la clausola presente nel suo contratto e conterà su di lui il prossimo anno.

Siamo arrivati ormai nella fase calda del campionato di Serie A. Le squadre stanno provando in tutti i modi a raggiungere i rispettivi obiettivi prefissati ad inizio anno. E in questa fase quelle che fino a qualche mese fa erano delle semplici sorprese, oggi sono diventate delle conferme.

Una di queste è sicuramente il giovane Nico Paz. Arrivato a Como come un semplice ragazzo proveniente dal settore giovanile del Real Madrid, il centrocampista argentino ha dimostrato qualità e talento assoluti. Addirittura dopo le tante grandiose performance messe al servizio della compagine lariana, diversi club importanti si sono messi sulle sue tracce e stanno pensando di prenderlo in estate.

E proprio a tal proposito nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità: una società, sempre del nostro campionato, ha infatti deciso di pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto per accaparrarsi subito le prestazioni del gioiellino albiceleste, anticipando così la ricca concorrenza presente su di lui.

La clausola presente nel contratto di Nico Paz

Come ben sappiamo il Como ha acquistato il ragazzo a titolo definitivo dal Real Madrid, ma proprio i Blancos si sono riservati una speciale clausola rescissoria da poter sfruttare più o meno a proprio piacimento.

In pratica il club spagnolo potrà ricomprare Nico Paz per 8 milioni di euro questa estate, per 9 la prossima, e infine per 10 in quella del 2027. Un accordo totalmente a favore delle Merengues dunque, che però potrebbe favorire proprio un club di Serie A. Vediamo questo intreccio.

Una società italiana trama alle spalle del Como

Viste le prestazioni offerte dal ragazzo è molto probabile che il Real Madrid in estate, o in quelle successive, vada a riprenderselo. Tuttavia a causa della grande abbondanza presente in mezzo al campo in casa Blancos, di sicuro questo verrà ceduto, ovviamente a cifre ben più alte.

E a questo punto sarebbe pronta ad intervenire l’Inter, che per circa 25 milioni di euro si porterebbe a casa il cartellino di Nico Paz, permettendo al Real di incassare diversi soldi. Staremo a vedere dunque come andranno le cose, e se i nerazzurri si assicureranno davvero le prestazioni del centrocampista.