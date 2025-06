CLAMOROSO SPALLETTI: arriva la chiamata di Buffon dalla Nazionale | E’ successo di tutto

L’esonero di Spalletti ha provocato tantissime reazioni. Non tutte sono state concordanti.

Luciano Spalletti ha vissuto la sua ultima partita da commissario tecnico dell’Italia a Reggio Emilia, contro la Moldavia. Seduto sulla panchina del Mapei Stadium, ha guidato per l’ultima volta gli azzurri, con la risoluzione del contratto già annunciata in conferenza stampa. «Ho chiesto ai ragazzi di regalarmi una vittoria per chiudere al meglio», ha dichiarato il tecnico. «Ci credevo nei Mondiali, non ho dato le dimissioni. Il gruppo resta valido e le mie idee continuano ad avere valore».

Spalletti ha raccontato il clima dell’ultima riunione tecnica: «È stata bellissima, piena di sincerità. Ci siamo detti tutto con chiarezza, come si fa in un gruppo vero». Il tecnico ha poi tracciato un bilancio sincero: «I risultati non sono arrivati, ho provato ma non è bastato. Gli episodi, gli infortuni, tutto insieme nello stesso ruolo… è mancata anche un po’ di fortuna».

Spalletti ha spiegato le dinamiche dell’addio: «Non ho rassegnato le dimissioni, ma per rispetto verso chi mi ha scelto ho firmato la risoluzione. Nei club si discute, qui lasci tutto». Nessun rancore verso il presidente Gravina: «Era incerto se continuare con me ed è giusto che me lo abbia detto».

Infine, un passaggio sul futuro della panchina azzurra: «Farò il tifo per il prossimo commissario tecnico». Un saluto elegante, da professionista.

Buffon saluta Spalletti

Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale italiana, ha scelto Instagram per rivolgere un sentito messaggio di ringraziamento a Luciano Spalletti, esonerato di recente dal ruolo di Commissario Tecnico e sostituito da Gennaro Gattuso. L’ex portiere ha atteso qualche giorno prima di esporsi pubblicamente, spiegando di aver voluto evitare reazioni a caldo: «Ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale».

Nel suo messaggio, Buffon ha sottolineato l’impegno e la dedizione di Spalletti in un periodo complesso per il calcio azzurro: «Hai affrontato questa sfida con passione, competenza e grande senso di responsabilità. Senza mai perdere la tua visione, né l’umanità che ti ha sempre contraddistinto». Un elogio sincero che riconosce anche le difficoltà vissute durante il percorso.

Un legame costruito nel rispetto

Buffon ha evidenziato come, anche nei momenti più complicati, il rapporto tra lui e Spalletti sia stato fondato sul rispetto e sulla consapevolezza del ruolo: «Abbiamo condiviso momenti belli e altri più difficili, ma sempre con il massimo rispetto e la consapevolezza di essere al servizio di una missione che va oltre il campo».

Il messaggio si chiude con un augurio che va oltre l’aspetto sportivo: «Un grande in bocca al lupo per il tuo futuro, umano e professionale». Un saluto sobrio e autentico, che sigilla un percorso condiviso nel segno dell’azzurro.